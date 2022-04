Ueken: Dorfladen geschlossen - Neueröffnung im Mai geplant

Ueken Der Dorfladen hat dicht gemacht – Vermieter hofft auf Neueröffnung ab Mai «Abverkauf - alles bis 40 Prozent Rabatt»: Der Dorfladen «Kleeblatt» in Ueken macht dicht. Viele Gestelle sind schon leer, die Poststelle ist bereits aufgehoben. Nach nur rund einem Jahr Öffnung hat der bisherige Betreiber das Handtuch geworfen. Doch der Eigentümer der Liegenschaft ist guter Dinge: Schon im Mai könnte ein neuer Laden eröffnen. Hans Christof Wagner 06.04.2022, 05.00 Uhr

Die Zukunft des Ueker Dorfladens ist unsicher. Doch der Eigentümer der Liegenschaft könnte schon bald eine Nachfolgeregelung haben. Hans Christof Wagner (5. April 2022)

Im Ueker Dorfladen «Kleeblatt» ist der Wandel schon sichtbar. «Abverkauf - alles bis 40 Prozent Rabatt» - so steht es auf einem vor dem Laden an der Hauptstrasse stehenden Aufsteller. Im Laden sind die Waren in den Gestellen auch schon deutlich reduziert. Nur noch eine Angestellte hält die Stellung und bedient die Kundinnen und Kunden, die noch ein Schnäppchen machen wollen. Urs Corrodi, der Eigentümer der Liegenschaft, sagt auf Nachfrage der AZ: