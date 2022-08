Im Ueker Dorfladen wird jetzt auch gekocht

Ueken/Oberhof Nach Rauswurf aus dem «Adler»: Wie Koch Marco Müller im Dorfladen jetzt neu durchstarten will «Marco's Delivery» heisst die neue Geschäftsidee des Fricktaler Wirts, die er in Ueken verwirklich hat. Dabei setzt er voll auf den Trend, dass sich immer mehr Menschen ihr Essen nach Hause liefern lassen oder es selbst abholen. Vor Ort essen kann man Müllers Gerichte auch – im direkt angebauten Café Cholm. Müller und Cafébetreiberin Sandra Winter sehen sich als Team. Hans Christof Wagner Jetzt kommentieren 05.08.2022, 05.00 Uhr

Wollen künftig ein Team sein – Sandra Winter vom Café Cholm und Marco Müller von «Marco's Delivery». Hans Christof Wagner

Wo früher Gestelle und Kühltheken standen, nimmt jetzt eine Profiküche grossen Raum ein. Der Einbau eines Abzugs samt Rohrleitung nach draussen war notwendig. Denn dort, wo früher Lebensmittel verkauft wurden, wird neuerdings auch gekocht.

Marco Müller, der ehemalige Pächter des Gasthauses Adler in Oberhof, hat im Dorfladen an der Ueker Hauptstrasse seine Küche eingerichtet. Darin bereitet er die Menus zu, die seine drei angestellten Ausfahrenden zu den Kundinnen und Kunden nach Hause oder an deren Arbeitsplätze bringen. «Marco’s Delivery» heisst Müllers neues Business, das jüngst eröffnet hat.

Bewirtung der Gäste vor Ort findet nicht mehr statt

Sein Konzept: ausschliesslich Lieferservice und Take-away. Dass er Gäste vor Ort bewirtet wie zuvor im «Adler», ist nicht vorgesehen. Müller hatte die Oberhofer Dorfbeiz am 17. Juli zum letzten Mal geöffnet. Vorausgegangen war ein Streit mit der Eigentümerschaft, der in der Kündigung des Pachtvertrages gipfelte.

Müller hatte schon als «Adler»-Wirt die Erfahrung gemacht, dass Lieferservice und Take-away bei den Leuten im Trend sind und bleiben, auch nach Corona. Entsprechend hatte er diesen Bereich auch zuvor schon stark bedient – wohl mit ein Grund für das Zerwürfnis.

In Ueken sind Dorfladen und Café Cholm direkt aneinandergebaut und im Innern sogar über eine Tür verbunden. Hans Christof Wagner

So suchte er, mit der Kündigung im Nacken, nach einem Lokal für sein neues Geschäft. Und wurde fündig – im Dorfladen von Ueken. Müller sagt:

«Der Kontakt zum Vermieter kam über die Pächterin des Cafés Cholm, Sandra Winter, zu Stande.»

Winter, deren Betrieb direkt an den Laden angebaut ist, wusste, dass Vermieter Urs Corrodi auf der Suche nach einem neuen Mieter für den Laden ist. Denn er hatte dem Vorbetreiber kündigen müssen.

Aber eben: Um dem neuen Mieter die Räume herzurichten, waren so manche Umbauarbeiten notwendig. Corrodi ist auf Müllers Wünsche eingegangen.

In «Marco’s Delivery» kann man sein Essen nicht vor Ort verzehren, wohl aber im Café Cholm: Müller beliefert es mit seinen Gerichten. Winter kann sie ihren Gästen dort auftischen – im normalen Betrieb oder auch, wenn sie einmal für Feiern und Anlässe mehrere zu verköstigen hat. Winter sagt:

«Für uns beide eine absolute Win-win-Situation.»

Generell versprechen sich beide von dem Deal mehr Kundenfrequenz in der Ueker Dorfmitte. Hinzu kommt, dass Müller nicht nur Koch sein wird, sondern die Tradition fortführt, am Standort auch künftig einen Dorfladen mit kleinem Sortiment führt und damit die Nahversorgung der Uekerinnen und Ueker aufrechterhält.

Die nächsten Tage wollen sich beide Gastronomen noch bezüglich der Öffnungszeiten ihrer jeweiligen Betriebe absprechen. Klar ist: Bei Müller läuft das Hauptgeschäft am Abend.

Müller kocht bereits seit vergangener Woche in «Marco’s Delivery»: zwei Tagesmenüs plus Vorspeisen, Suppen, Burger und andere Gerichte. Am 19. August soll der neue Betrieb dann mit einem Apéro offiziell eröffnet werden.

