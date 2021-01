Ueken Am Steuer eingeschlafen und von der Strasse abgekommen Weil er am Steuer einnickte, kam ein Automobilist in Ueken von der Fahrbahn ab und stürzte eine Böschung hinab. Den Führerausweis musste der Mann abgeben. 28.01.2021, 10.13 Uhr

Weil der Autofahrer in Ueken am Steuer eingenickt war, kam er von der Fahrbahn ab. Kapo AG Er stürzte eine Böschung hinab und prallte in ein Geländer. Kapo AG Der Fahrer blieb unverletzt. Kapo AG

Der Unfall ereignete sich am Mittwoch kurz nach 14 Uhr auf der Hauptstrasse in Ueken. In einem Renault Kangoo fuhr der 57-jährige Mann in Richtung Frick durch das Dorf. Dabei kam er in einer langgezogenen Linkskurve auf Höhe der Birchstrasse rechts von der Fahrbahn ab. Daraufhin prallte der Wagen gegen das Geländer der dortigen Unterführung. Dieses hielt dem heftigen Aufprall nicht Stand, worauf der Renault erst in der abfallenden Böschung zum Stillstand kam.

Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Am Auto entstand jedoch Totalschaden. Auch das Stahlgeländer sowie eine Tafel wurden stark beschädigt.

Wie der 57-Jährige gegenüber der Kantonspolizei Aargau einräumte, war er am Steuer eingenickt. Mit der Aberkennung des deutschen Führerausweises erteilte die Polizei dem in Deutschland wohnenden Mann ein vorläufiges Fahrverbot für die Schweiz.

Die starken Schneefälle vom Mittwochnachmittag führten trotz teils prekärer Strassenverhältnisse kaum zu Unfällen, wie die Polizei weiter mitteilt. So gingen bei der Kantonspolizei Aargau nur einige wenige Meldungen über leichte Kollisionen mit Blechschaden ein.

Die aktuellen Polizeibilder: