Fricktaler Velohändler rechnen mit einem guten Absatz für 2022

Fricktal Die Velohändler erwarten auch dieses Jahr eine hohe Nachfrage – kämpfen aber weiterhin mit Herausforderungen Wer dieses Jahr mit einem neuen Bike herumkurven will, sollte sich jetzt zackig darum kümmern, denn: Noch immer gibt es bei den Veloproduzenten Lieferverzögerungen. Bei einigen Händlern ist gar ein Grossteil der bestellten Velos schon reserviert. In den Service-Werkstätten macht sich derweil der anstehende Frühling bemerkbar – und auch hier sorgen Lieferengpässe für Herausforderungen. Dennis Kalt Jetzt kommentieren 11.02.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Wernli Sport»-Inhaber und -Geschäftsführer Daniel Waldmeier geht auch für 2022 von einem guten Absatz aus. Bild: dka (2. April 2020)

Für die meisten sind die Temperaturen noch zu frisch, um sich in den Sattel zu schwingen und eifrig in die Pedale zu treten. Dennoch befindet sich die Service-Werkstatt bei «Wernli Sport» in Frick am Limit.

Dies hat gemäss Daniel Waldmeier, Inhaber und Geschäftsführer, mehrere Gründe. Zum einen hätten vergangenes Jahr nur wenige Kundinnen und Kunden ihre Velos vorbeigebracht, sodass sich jetzt in gewisser Weise ein Service-Stau entlade. Waldmeier sagt:

«Derzeit haben wir im Schnitt täglich sieben Velos im Service. Die Wartung pro Rad nimmt etwa anderthalb Stunden in Anspruch.»

Parallel zum Veloservice habe das Geschäft mit der Skivermietung und -aufbereitung stark angezogen. Dies zum einen wegen Lockerungen in einzelnen Skigebieten; aber auch, weil die Sportferien in der Region ab nächster Woche beginnen.

Velos kommen ohne installierte Bremsen

Personelle Ressourcen binden zudem Arbeiten infolge von Lieferkettenproblemen. So schickten etwa internationale Produzenten Räder ohne Bremsen ins Europalager in die Niederlande. Dies, weil sie selbst zu lange auf die Bremsen warteten und ihre eigenen Lager so verstopften. Sobald die Bremsen verfügbar seien, würden diese im Europalager einfach in die Schachtel zum entsprechenden Velo dazugelegt. «Installieren ans Rad müssen wir die Bremsen dann bei uns selbst», sagt Waldmeier.

Waldmeier rät: Wer im Frühjahr ein neues Bike haben will, der sollte jetzt rasch mit den Händlern Kontakt aufnehmen. Denn je nach Modell könne es sein, dass man bis zu einem Jahr warten müsse. Für rund die Hälfte aller bestellten Velos hat Waldmeier bereits Interessenten oder Käuferinnen und Käufer. «Ich rechne damit, dass sich die gute Saison 2021 dieses Jahr fortsetzt.»

Check-up nach langer Standzeit empfohlen

Im «bike point» in Zeiningen steht die grosse Service-Welle erst noch an. Mit dieser rechnet Service-Mechaniker Stuart Müller ungefähr nach den Sportferien, wenn sich die Skisaison und Fasnacht zu Ende neigen. Gerade, wenn das Velo über lange Zeit gestanden sei, empfiehlt er einen Check-up:

«Etwa, um zu kontrollieren, ob die Reifen nicht spröde oder die Bremsbeläge angelaufen sind.»

Michi Fuchs leitet den «bike point» in Zeiningen. Bild: hcw (19. März 2021)

Von längeren Lieferzeiten und überhaupt der Ungewissheit, wann die bestellten Modelle eintreffen, davon kann auch der Zeininger «bike point» ein Lied singen. Müller sagt:

«Von 200 bestellten Velos sind erst etwa 10, 15 Velos eingetroffen.»

Insgesamt habe man derzeit 30 Velos vor Ort ausgestellt, für gewöhnlich seien es zum gleichen Zeitpunkt etwa doppelt so viele.

Grund für die längeren Lieferzeiten sei mitunter die Null-Covid-Strategie in China und in weiteren Teilen Asiens, so Müller. «Ab und an geht dann dort eine Manufaktur zu, sodass nicht mehr produziert wird.» Das Problem mit der ungewissen Auslieferung der Velos macht die Situation gegenüber den Kundinnen und Kunden, die auf ihre bestellten Velos warten, «nicht ganz einfach», sagt Müller.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen