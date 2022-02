Fricktal: Hier sparen Sie ein Zehnernötli beim Tanken

Treibstoff Wer günstig tanken will, sollte an der Zapfsäule genau hinschauen: Hier können Sie pro Tank ein Zehnernötli sparen Die Unterschiede bei den Benzin- und Dieselpreisen sind teils frappant. Wer an der günstigsten Fricktaler Tankstelle volltankt, spart fast ein Zehnernötli, verglichen mit jenen, die an der teuersten Tankstelle tanken. Besonders teuer ist der Treibstoff in Grenznähe – wobei es auch hier Ausnahmen gibt. Nadine Böni Jetzt kommentieren 17.02.2022, 05.00 Uhr

Darf sich – gemeinsam mit der Ecostop-Tankstelle in Etzgen – die Krone aufsetzen: Die Tankstelle der Voegtlin-Meyer AG in Schwaderloch war die günstigste. Nadine Böni / «Aargauer Zeitung»

«Geteilte Freude ist doppelte Freude», heisst es in einem alten Sprichwort und das dürfte auch in diesem aktuellen Fall gelten: Gleich zwei Anbieter dürfen sich nämlich über den Titel «günstigste Tankstelle im Fricktal» freuen. Zumindest beim Augenschein am Mittwochmittag waren die Ecostop-Tankstelle im Mettauertaler Ortsteil Etzgen und die Voegtlin-Meyer-AG-Tankstelle in Schwaderloch die günstigsten.

Wobei «günstig» angesichts der derzeitigen Benzinpreise ja auch eher Ansichtssache ist. Erinnern wir uns: Mitte Februar vor einem Jahr bewegte sich der Benzinpreis Bleifrei 95 zwischen 1.40 und 1.50 Franken pro Liter, der Diesel bei gut 1.50 Franken. Dieses Jahr reichten für den Titel 1.77 Franken für einen Liter Benzin Bleifrei 95 und 1.81 respektive 1.84 Franken für einen Liter Diesel im Mettauertal und in Schwaderloch.

Hinzu kommt die Voegtlin-Meyer-AG-Tankstelle in Obermumpf. Dort kostete der Liter Benzin Bleifrei 95 am Mittwoch zwar regulär 1.82 Franken, der Liter Diesel 1.85 Franken – auf beides gab es allerdings je 4 Rappen Rabatt pro Liter.

Die Gründe für den massiven Preisanstieg sind globaler Natur: Die Ukraine-Krise, eine Kältewelle in den USA und eine Wirtschaft, die nach dem Coronaschock wieder Fahrt aufnimmt, treiben die Ölpreise in die Höhe. Experten halten sogar Preise von über 2 Franken pro Liter Benzin Bleifrei 95 für möglich.

Grosse Unterschiede in Stein

Schon ziemlich nah dran liegen zwei Tankstellen, die sich nicht nur in unmittelbarer Nähe zueinander, sondern auch direkt an der Grenze zu Deutschland befinden: die Tamoil- und die Shell-Tankstelle an der Schaffhauserstrasse in Stein. 1.96 Franken kostete dort der Liter Benzin Bleifrei 95 kurz nach Mittwochmittag, 1.99 Franken der Liter Diesel.

Die Tamoil- und direkt dahinter die Shell-Tankstelle an der Steiner Schaffhauserstrasse – hier kostete das Benzin am meisten. Nadine Böni / «Aargauer Zeitung»

Mit diesen Preisen sind die beiden Tankstellen beim Augenschein die teuersten im ganzen Fricktal. Dass es auch in Stein durchaus günstiger geht, beweist die Avia-Tankstelle an der Zürcherstrasse – rund 600 Meter Luftlinie entfernt. 1.82 Franken kostet hier der Liter Benzin Bleifrei 95, 1.84 Franken der Liter Diesel.

Wer also einmal um die Ecke fährt, der kann bei einer Tankfüllung Benzin (50 Liter) einfach mal schnell sieben Franken sparen. Noch grösser ist der Unterschied, vergleicht man die günstigsten mit den teuersten Fricktaler Tankstellen: 9.50 Franken pro Tankfüllung – 19 Rappen pro Liter Benzin Bleifrei 95. Auch beim Diesel liegt der Unterschied bei 18 Rappen pro Liter.

Das Fricktal ist ein teures Pflaster

Das Fricktal ist, der Grenznähe wegen, im Vergleich mit den anderen Aargauer Regionen ohnehin ein eher teures Pflaster. Das zeigt ein Blick in Richtung Brugg und ins Freiamt. Dort gibt es mehrere Tankstellen, die den Liter Benzin Bleifrei 95 derzeit für 1.73 Franken verkaufen. Die Villoel GmbH in Villnachern verlangt gar nur 1,715 Franken.

