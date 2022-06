Fricktal: So steht es um die Planungen für die 1.-August-Feiern

Nationalfeiertag Feuerwerk, Lasershow und ein Landammann: So sehen die Pläne für die 1.-August-Feiern aus Bei vielen Fricktaler Gemeinden laufen die Vorbereitungen für die anstehenden Bundesfeiern auf Hochtouren. Nachdem durch die Pandemie die meisten Feiern 2020 und 2021 abgesagt wurden, kehren die Festivitäten mit Foodtrucks und Funkeln am Himmel zurück. In Böztal ist die Vorfreude – auch aufgrund des Gastspiels von Regierungsrat Alex Hürzeler – besonders gross. Dennis Kalt 11.06.2022, 05.00 Uhr

Lange ist es her: Die letzte Bundesfeier in Rheinfelden fand am 1. August 2019 statt. Markus Raub

Glitzernde Lichter am Nachthimmel, der Klang des Schweizerpsalms und Reden voller Pathos ­– lange ist es nicht mehr hin bis zum 1. August und all seinen Festivitäten. So manch eine Gemeinde wird dann endlich wieder zur «grossen Sause» laden, fielen doch die allermeisten Bundesfeiern im Fricktal pandemiebedingt 2020 und 2021 ins Wasser.