Schlittenhunderennen in Todtmoos abgesagt

In den Waldpassagen in Todtmoos (D) hat es an vielen Stellen nur wenige Zentimeter Schnee. Deshalb fallen die für das Wochenende geplanten Schlittenhunderennen aus. Trotzdem gibt es von Freitag bis Sonntag ein umfangreiches Rahmenprogramm – Husky-Fans sollen so auf ihre Rechnung kommen.

27.01.2023, 05.00 Uhr