Tierseuche Alarmstimmung an der Sissle wegen Krebspest: Kanton Aargau erklärt Bachabschnitt zur Sperrzone – Experten sind in grosser Sorge An der Sissle ist die Krebspest ausgebrochen. Der Kanton hat den Bachabschnitt von Hornussen bis an die Rheinmündung zum Sperrgebiet erklärt. Wie die Krankheitserreger in die Sissle gelangt sein können, darüber können die Experten im Moment nur mutmassen. Anderswo im Aargau hat die Tierseuche die heimischen Krebsbestände längst dahingerafft. Hans Christof Wagner 05.05.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Auch der einheimische Steinkrebs – hier in Mettauertal – zeigt sich gegen die Krebspest nicht immun. Bild: hcw (13. November 2016)

«In den Gemeinden Hornussen, Frick, Oeschgen, Eiken und Sisseln erlässt der Veterinärdienst des Kantons Aargau ein Sperrgebiet in der Sissle, um eine Verbreitung der Krebspest zu verhindern», heisst es in einer Medienmitteilung des Departements Bau, Verkehr und Umwelt. Der Veterinärdienst und die Fischereifachstelle wollten mit der Massnahme die einheimischen Flusskrebse vor einer Infektion schützen, wird als Begründung angeführt.

Florian Randegger, Fachspezialist Fischerei, Abteilung Wald, Sektion Jagd und Fischerei im Departement Bau, Verkehr und Umwelt, auf Nachfrage:

«Dass die Krebspest im Fricktal ausbricht, ist noch nie vorgekommen.»

Durch bauliche Hürden hätten es die aus den USA stammenden eingewanderten Krebsarten, die Überträger der Seuche, nie vermocht, am Rhein in die Sissle-Mündung einzudringen. So seien bisher die darin lebenden einheimischen Dohlenkrebse – laut Randegger ein wichtiger und sehr guter Bestand von nationaler Bedeutung – vor Infektionen geschützt gewesen. Dieser natürliche Schutz besteht laut Randegger noch immer. Aber wie die nichteinheimischen Krebsarten letztlich doch in die Sissle gelangt sind, ist noch nicht abschliessend geklärt. Der Kantonsexperte mutmasst:

«Möglich wäre, dass jemand einen Krebs aus dem Rhein, einem See oder dem heimischen Aquarium in die Sissle gesetzt hat und so der Erreger übertragen worden ist.»

An der Sissle ist die Krebspest ausgebrochen. Tote Tiere trieben im Wasser. Bild: zvg

Die Krankheit könne aber auch über kontaminiertes Wasser mit nassen Gegenständen wie Fischereiutensilien, Stiefeln, Booten oder Baumaschinen verschleppt worden sein. Tatsache ist: Im Sissle-Abschnitt zwischen Eiken und Frick trieben jüngst viele tote Dohlenkrebse im Wasser. Meldungen von lokalen Fischern brachten das Ausmass an den Tag.

«Absolut tödlich» für die einheimischen Arten

«Absolut tödlich» ist Randegger zufolge die Krebspest nur für die einheimischen Arten wie den Dohlen- oder den Steinkrebs. Völlig immun dagegen seien zwar auch fremde Arten nicht. Aber weil diese mit der Krankheit schon lange lebten, hätten sie eine gewisse Immunität aufgebaut, erklärt der Experte. Besonders fatal: Die amerikanischen Arten, beispielsweise der besonders wanderfreudige Signalkrebs, sind schon vor mehr als 100 Jahren bewusst in die Schweiz geholt worden mit dem Ziel, den Bestand an einheimischen Arten zu stabilisieren. Randegger: «Das ging leider extrem nach hinten los.»

Heimische Krebs-Bestände im Fricktal noch intakt

Anderswo im Aargau, in den grossen Flüssen und im Hallwilersee, hat die Krebspest nach Darstellung Randeggers die heimischen Krebsbestände längst dahingerafft. Aber in der rund 18 Kilometer langen Sissle und ihren Seitenbächen wie dem Bruggbach und dem Staffeleggbach gebe es sie noch. Jetzt gelte es, eine weitere Verschleppung der Krankheit in den Oberlauf der Sissle und in die Seitenbäche unbedingt zu verhindern.

An der Sissle ist die Krebspest ausgebrochen. Mitarbeiter der Sektion Jagd und Fischerei der Abteilung Wald untersuchen die Lage. Bild: zvg

Appell an Hundehalter und Reiter

Auch zu diesem Zweck hat der Kanton jetzt weite Teile der Sissle zum Sperrgebiet erklärt. Der Bach darf in diesem Abschnitt nicht betreten werden. Lebende Krebse dürfen weder eingebracht noch entfernt werden. Material, das in Kontakt mit Sissle-Wasser war, muss desinfiziert oder getrocknet werden. Letztes gilt vor allem für Fischer, die im betroffenen Abschnitt weiter angeln dürfen, aber zur Vorsicht aufgerufen sind. Zudem appelliert der Kanton an Hundehalter und Reiter. Sie sollten ihre Tiere nicht in die Sissle lassen, damit sie den Krebspest-Erreger nicht auch noch in andere Gewässer weitertragen.