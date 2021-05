Der Proteststurm gegen die Tötung des kleinen Wildschweins Josie bewegt die ganze Region. In den sozialen Medien lassen viele ihrer Wut und ihrer Fassungslosigkeit freien Lauf. Josie wurde am Montag von der Grenzwache gefunden, in den Tierlignadenhof gebracht und dort am nächsten Tag im Auftrag des Kantons abgeholt worden – um es zu töten. Der Kanton würde trotz Entrüstungssturm wieder gleich handeln.

Thomas Wehrli, Dennis Kalt 06.05.2021, 16.30 Uhr