Tierhaltung

Ihren Pferden eine «Windel» zu verpassen, so wie bei den Fiakern in Wien, kommt für Fricktaler Reiter wohl nicht in Frage. Und für Säckli sind die Hinterlassenschaften der Vierbeiner auch zu gross. So bleibt es nicht aus, dass Rossäpfel auf Strassen und Wegen landen und für Ärger sorgen – aktuell gerade in Zuzgen.

Hans Christof Wagner 07.05.2021, 05.00 Uhr