TC Frick richtet Interclub Meisterschaften im Rollstuhltennis aus

Tennis 25 Rollstuhlsportlerinnen und -sportler jagen in Frick den gelben Filzball – und einen wichtigen Titel Der Tennisclub Frick richtet von 18. bis 20. Februar die Interclub Meisterschaften im Rollstuhltennis aus. Elf Teams messen sich in drei Stärkeklassen. Beworben als Ausrichter hat sich der Verein nicht nur wegen seiner neuen Tennishalle, sondern auch, um einen Beitrag für die soziale Inklusion zu leisten. Dennis Kalt 15.02.2022, 05.00 Uhr

Matthias Hürlimann, Chef der Technischen Kommission, ist einer von 25 Spielerinnen und Spielern, die in Frick teilnehmen. Bild: Bruno Kissling

(16. März 2018)

Premiere im Fricktal: In der Region finden erstmals die Schweizer Interclub Meisterschaften im Rollstuhltennis statt. Ausrichter des Turniers, das unter dem Patronat der Schweizer Paraplegiker-Vereinigung (SPV) steht, ist der Tennisclub Frick. Auf den drei Indoor-Plätzen servieren insgesamt 11 Teams bestehend aus 25 Spielerinnen und Spielern den gelben Filz für den nationalen Titel in drei Stärkekategorien.

Das Turnier startet diesen Freitagmittag und endet am Sonntagabend. Zur Bewerbung als Austragungsort bewogen habe den Verein die im Sommer fertiggestellte neue Halle; ausgestattet unter anderem mit einem Lift und behindertengerechter Dusche/WC. TC Frick-Präsident Massimo Fini:

«Wir haben hier gute Voraussetzungen, um dem Rollstuhltennis eine Plattform zu geben. Das wollen wir nutzen.»

Für die nötigen Abklärungen, ob die Fricker Courts geeignet sind, traf sich Fini im Oktober mit Boubou Keller von der technischen Kommission, der gleichzeitig selbst an den Meisterschaften mitspielt, für einige Ballwechsel. «Es ging darum zu sehen, ob der Belag als Untergrund für den Rollstuhl geeignet ist», erzählt Fini.

Konkret also, ob der Rollwiderstand des Untergrunds zu gross ist. Denn beim Untergrund handelt es sich um Teppich mit nur wenig Granulat. Doch Keller attestierte den Belag als geeignet.

Ball darf vor Rückschlag zwei Mal aufspringen

Der grösste Unterschied gegenüber den «gewöhnlichen» Regeln ist, die Zwei-Aufsprung-Regel, wie Fini erklärt: «Der Rollstuhltennisspieler kann den ­­­­Ball zwei Mal aufkommen lassen, bevor er ihn zurückspielt.»

Da viele Spielerinnen und Spieler von weiter her anreisen, mussten im Vorfeld auch eine Liste an barrierefreien Übernachtungsmöglichkeiten zusammengestellt werden. Fündig wurde der Tennisklub etwa in Stein, Rheinfelden, Zeihen, Baden und Erlinsbach.

Das Organisationskomitee des Turniers mit Massimo Fini, Präsident des TC Frick (rechts). Bild: zvg

Stand Montag, gilt während des Turniers für die Teilnehmenden die 2G-plus-Regel. Dies, damit die Spielerinnen und Spieler während der Matches keine Maske tragen müssen. Für den Aufenthalt im Foyer, von wo aus die Spiele von den Zuschauenden verfolgt werden können, steht die Frage im Raum, ob man nicht auch von 2G auf 2G-plus umschwenken solle, um den kompletten Aufenthalt in der Halle maskenfrei gestalten zu können.

Doch vielleicht wird diese Frage obsolet. Mit Hinblick auf die Bundesratssitzung von Mittwoch, sagt Fini:

«Wenn es gut läuft, treten zum Turnierbeginn entsprechende Lockerungsmassnahmen im Kraft.»

Dies wäre gerade im Hinblick auf das Diner am Samstagabend wünschenswert, an dem auch Eva Stutzki, Nationaltrainerin, und Barbara Zihlmann, SPV-Sportmanagerin, als Gäste geladen sind.

Jugendliche für soziale Inklusion sensibilisieren

Involviert in das Turnier werden auch die Jugendlichen des Vereins, die als Ballmädchen und -jungen fungieren. Dies, um den Spielablauf zu vereinfachen, aber auch, um einen Rahmen zu schaffen, sie für das Thema der sozialen Inklusion zu sensibilisieren und ihnen Erfahrungswerte mitzugeben.

Fini freut sich auf das Turnier, den Austausch und die neuen Erfahrungen für den Fricker Tennisklub. «Wenn es gut läuft, wollen wir das Turnier in den kommenden Jahren wieder ausrichten», sagt er.