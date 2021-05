Antanzen gegen den Corona-Blues, sich Luft machen in einer bedrückenden Zeit, unterstreichen, dass die Krise auch zusammenschweisst. All das hat die Schule Gansingen zu ihrer Teilnahme an der Jerusalema-Dance-Challenge motiviert. Aber das Video ist weit mehr als nur Hüftschwung und coole Moves.

Hans Christof Wagner 08.05.2021, 05.00 Uhr