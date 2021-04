Sulz Auf die Gegenfahrbahn geraten: Totalschaden nach Frontalkollision Zwei Fahrzeuge kollidierten im Ausserortsbereich frontal. Es entstand grosser Sachschaden. Verletzt wurde niemand. Es entstand grosser Sachschaden. Verletzt wurde niemand. 22.04.2021, 10.32 Uhr

(phh) Im Ausserortsbereich der Gemeinde Sulz ereignete sich am Mittwochnachmittag gegen 15 Uhr ein Unfall. Eine 35-jährige Autofahrerin fuhr mit ihrem Seat von Sulz in Richtung Mönthal. In einer Kurve auf der Hauptstrasse dürfte sie aus unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn geraten sein.

Daraufhin kollidierte das Fahrzeug frontal mit dem entgegenkommenden Subaru eines 63-jährigen Mannes. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Es entstand allerdings ein Sachschaden von mehreren tausend Franken.

