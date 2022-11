Fricktal: Wie kann man bei Stromausfall ohne Bargeld bezahlen?

Strommangellage Wenn die Kartenzahlung streikt: Welche Zahlungsmöglichkeiten die Fricktaler Läden und Geschäfte anbieten Die drohende Strommangellage behaftet das bargeldlose Leben mit einem Risiko: Bei einem Stromausfall kollabiert der elektronische Zahlungsverkehr. Doch welche Möglichkeiten haben dann noch Kundinnen und Kunden, an ihre Waren in den Fricktaler Läden und Geschäften zu kommen? Die AZ hat nachgefragt. Dennis Kalt Jetzt kommentieren 05.11.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wenn keine Kartenzahlungen möglich sind, schreibt Cécile Knecht von Knecht Schuhe in Frick auch Rechnungen – aber nur, wenn das Bauchgefühl stimmt. Dennis Kalt

Die Pandemie hat den Trend zum bargeldlosen Bezahlen nochmals beschleunigt. Sogar für das Gipfeli beim Bäcker greift so manch einer zur Karte statt wie früher zum Fünfliber. Doch die drohende Strommangellage behaftet das bargeldlose Leben plötzlich mit einem Risiko: Bei einem Stromausfall kollabiert der elektronische Zahlungsverkehr.

Unlängst liess Coop verlauten, dass in solch einem Szenario Kundinnen und Kunden ihre Einkäufe anschreiben lassen, also diese erst im Nachhinein bezahlen können. Die AZ hat bei Fricktalern Geschäften und Dienstleistern nachgefragt, welche Möglichkeiten sie Kundinnen und Kunden einräumen, wenn keine Kartenzahlungen mehr möglich sind.

70 Prozent zahlen mit Karte

Bei Wernli Sport in Frick zücken bei Zahlungen unter 1500 Franken rund 70 Prozent der Kundschaft die Karte, 30 Prozent das Bargeld. Für Beträge über 1500 Franken gebe es generell eine Rechnung. Inhaber und Geschäftsführer Daniel Waldmeier sagt:

«Wir würden den Kunden eine Rechnung mit nach Hause geben, wenn das elektronische Zahlungssystem ausfällt und er kein Bargeld dabei hat.»

Daniel Waldmeier, Inhaber und Geschäftsführer von Wernli Sport in Frick. Nadine Böni

Mit Rechnungen hat Waldmeier bisher gute Erfahrungen gemacht. In acht Jahren hätte er erst zweimal mit Rechnungen – für Beträge von 50 und 90 Franken – Probleme gehabt. Sowieso würde bei den Bestandskunden automatisch eine Rechnung im System abgelegt. Kein Extrazeitaufwand also.

Ähnlich hält es Matthias Wiedmer, der letzten Herbst in Rheinfelden das Herrenmodegeschäft MHW eröffnete. Kunden, die hier im System erfasst sind, haben die Möglichkeit, Kleidung auf Rechnung mit nach Hause zu nehmen und per Überweisung zu bezahlen.

Matthias Wiedmer, Inhaber vom Herrenmodegeschäft MHW in Rheinfelden. Horatio Gollin

Auch Neukunden ohne Bargeld sollen bei einem Zahlungsausfall nicht leer ausgehen und die Möglichkeit haben, die Ware per Rechnung zu begleichen. Wiedmer sagt:

«Für die Erfassung der Daten würde ich dann die ID verlangen.»

Dies, damit die Rechnung dann auch tatsächlich beim Käufer ankommt und nicht sonst irgendwo landet.

Auf das Bauchgefühl hören

Ein Bezahlen im Nachhinein ist auch bei Cécile Knecht von Knecht Schuhe in Frick möglich. Allerdings müsse es sich hier um treue Kunden handeln oder «das Bauchgefühl muss stimmen». Zuweilen, so sagt Knecht, gebe sie sogar auf Vertrauensbasis mehrere Paar Schuhe an Personen mit, wenn diese etwa zur Auswahl für Seniorinnen und Senioren bestimmt sind, die nicht mehr so gut zu Fuss sind und nicht in den Schuhladen vor Ort kommen können.

Aber eben: Das Bauchgefühl muss stimmen. Ist dies nicht der Fall, so bitte sie die Kundin oder den Kunden, an den nächsten Schalter der Bankfiliale zu gehen, um dort Geld zu holen. Sie sagt:

«Wir haben ja um das Geschäft in kurzer fussläufiger Distanz gleich mehrere Banken.»

Ähnlich wie bei Sport Wernli zahlen bei Knecht zwischen 70 und 80 Prozent der Kundinnen und Kunden ihre Schuhe mit Karte. «Von der jüngeren Kundschaft hat fast gar niemand mehr Bargeld dabei», sagt Knecht.

Kundenkarte mit Funktion zum Aufladen

Für den Fall eines Ausfall des Kartenzahlungssystems prüft derzeit die Bäckerei Kunz unter anderem die Möglichkeit, eine Kundenkarte mit Aufladefunktion einzuführen. Geschäftsführer Michael Bracher sagt:

Michael Bracher, Geschäftsführer Bäckerei Kunz AG. Peter Schütz

«Die Idee wäre, dass diese Karte auch dann für Bezahlungen funktioniert, wenn das elektronische Zahlungssystem ausfällt – vorausgesetzt, es ist noch Strom auf der Kasse.»

Auch Personen, die dann kein Bargeld dabei haben, erhielten nach Erfassung der Personalien eine solche Karte, damit auch sicher ist, dass sie den offenen Betrag auch begleichen. Etwas anschreiben zu lassen, sei grundsätzlich aufgrund des grossen Aufwandes, der entstehe, wenn das plötzlich viele machen würden, nicht möglich, so Bracher.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen