Strommangel: Nachfrage nach Brennholz bei Forstbetrieben steigt

Strommangellage «Leute horten Brennholz wie WC-Papier»: Nachfrage bei Forstbetrieben hat sich vervielfacht Die drohende Strommangellage lässt die Nachfrage nach Brennholz fast explodieren: Der Forstbetrieb Region Möhlin etwa erhält sogar Anfragen nach Brennholz aus Basel. Der Forstbetrieb Mettauertal-Schwaderloch rationiert die Brennholzausgabe und erhöht die Preise demnächst um rund 50 Franken pro Ster. Dennis Kalt 21.10.2022, 05.00 Uhr

«Die Nachfrage nach Brennholz hat sich verdoppelt»: Fabian Bugmann, Leiter des Forstbetriebes Mettauertal-Schwaderloch. Dennis Kalt / Aargauer Zeitung

Die stark steigenden Strompreise und die Angst vor Energieengpässen im Winter befeuern die Nachfrage nach Brennholz. Oder wie es Urs Steck, Leiter des Forstbetriebs Region Möhlin, bildhaft ausdrückt: «Die Leute horten derzeit trockenes Brennholz wie zu seiner Zeit WC-Papier.»

Urs Steck, Leiter des Forstbetriebs Region Möhlin. Bild: nbo (27. März 2018)

Gegenüber den vorherigen Jahren habe sich die Nachfrage verdreifacht bis vervierfacht, berichtet Steck. Er sagt:

«Wer jetzt bei uns trockenes Brennholz bestellt, muss zwischen acht bis zehn Wochen darauf warten.»

Der Forstbetrieb Möhlin arbeitet mit einer Privatperson zusammen, die das Holz per Abwärme in einer Biogasanlage innert zwei bis drei Wochen trocknet. «Ohne diese Zusammenarbeit wären wir schon längst ausgeschossen», so Steck.

Der Forstbetrieb Region Möhlin habe sogar bereits Anfragen von Personen aus Basel erhalten. Doch angesichts der Knappheit werden nur Bewohnerinnen und Bewohner aus den angeschlossenen Gemeinden sowie Stammkunden beliefert.

Preis wird um etwa 50 Franken erhöht

Fabian Bugmann, Leiter des Forstbetriebes Mettauertal-Schwaderloch, berichtet von einer Verdoppelung der Nachfrage gegenüber dem vergangenen Herbst. Er bekäme auch viele Anfragen von Privatpersonen, die vorher noch nie beim Forstbetrieb Brennholz bestellt hätten. So etwa von einer Frau, die auf die Nachfrage, welche Länge denn das bestellte Brennholz haben solle, keine Antwort wusste. Bugmann erzählt:

«Sie sagte am Telefon, dass ihr Ofen erst noch montiert werden müsse und sie es deshalb noch nicht wisse.»

Generell beliefert der Forstbetrieb Mettauertal-Schwaderloch in den Wochen der Knappheit aber ausschliesslich die Bevölkerung der ihm angeschlossenen Gemeinden sowie Stammkunden. «Auch hier rationieren wir die Auslieferung und geben in der Regel nicht mehr als ein oder zwei Ster heraus», sagt Bugmann.

Derzeit verlangt der Forstbetrieb 195 Franken pro Ster Brennholz inklusive Auslieferung. Bugmann schätzt, dass man in den kommenden Wochen die Preise um etwa 50 Franken erhöhen müsse. Er sagt:

«Nicht einmal dann wäre es für den Forstbetrieb kostendeckend. Eigentlich müssten wir noch viel höher gehen.»

Dass man die Preise nicht noch höher ansetze, hinge auch damit zusammen, dass man die Brennholzbereitstellung für die Bevölkerung als öffentlichen Auftrag begreife und es in Zeiten einer starken Teuerung, die das Portemonnaie von Herr und Frau Schweizer schröpft, erschwinglich lassen wolle.

Niemand will im Winter frieren

Kundinnen und Kunden, die bei «Hinden Holzspalterei und Maschinenpark» in Gipf-Oberfrick Brennholz bestellen, müssen sich derzeit eine Woche gedulden. «Nach der nächsten Holzernte sind Lieferungen dann wieder laufend möglich», sagt Theo Hinden.

Zwischen dem Stamm und dem fertigen Holzscheit liegen einige Schritte. Der Stamm muss gefällt, verladen, getrocknet, gesägt und schlussendlich abgesackt werden. Deswegen sind zuweilen gewisse Wartezeiten in Kauf zu nehmen. Die Nachfrage, so Hinden, sei derzeit stark. Er sagt:

«Die Verunsicherung wegen der Mangellage ist gross. Natürlich will im Winter niemand frieren.»

Die Preise für Brennholz fielen derzeit etwa fünf Prozent höher aus als zuletzt. Dies wegen der erhöhten Produktionskosten, unter die etwa der Treibstoff fällt. Für ein Ster trockenes, 33 Zentimeter langes Buchenholz beträgt der Preis derzeit 180 Franken.

