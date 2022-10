Das ist das Foodtruck-Angebot im Fricktal

Streetfood Kulinarisch auf Achse: Wo im Fricktal die «Foodtrucker» unterwegs sind Die kultigen, bunten Wägen die im Kampf gegen den Hunger unterwegs sind, haben auch das Fricktal erreicht. Ihr Angebot reicht von gutbürgerlicher Küche mit modernem Touch über Burger-Kreationen bis hin zur neapolitanischen Küche. Neben Schnelligkeit ist für sie eines wichtig: Alles muss frisch und authentisch sein. Dennis Kalt Jetzt kommentieren 14.10.2022, 17.00 Uhr

«Herby – The Food Truck»-Inhaber Andreas Saleschak und Monika Siegrist bieten gutbürgerliche Küche auf Achse an. Dennis Kalt / Aargauer Zeitung

Die Foodtruck-Welle, die vor einigen Jahren von den USA nach Europa geschwappt ist, macht auch vor dem Fricktal nicht halt. Mittlerweile sind mehrere Anbieter in der Region kulinarisch auf Achse, um mit ihren schmackhaften Gaumenfreuden hungrige Mägen – vor allem über die Mittagszeit – zu füllen.

Dazu gehört auch Andreas Saleschak aus Oberhof von «Herby – The Food Truck». Herby ist ein Airstream-­Wohnwagen im Vintage-Look, samt Zugmaschine 16 Meter lang und mit allem ausgestattet ­– Steamer, Herd, Fritteuse, Bratplatte. Saleschak sagt: «Wir sind ja eigentlich ein Restaurant ­– halt nur auf Rädern.»

Seit Anfang 2020 bietet der 26-Jährige in seinem Foodtruck «gutbürgerliche Küche mit modernem Touch» an. Rindsragout mit Polenta und Rotkraut, Poulet-Schnitzel an Zitronensauce mit Wildreis oder etwa für Vegetarier gebackene Kürbisschnitze mit Feta und Baumnüssen ­– «alles wird frisch zubereitet», sagt der gelernte Koch.

«Herby» bleibt seinem ­Standort treu

Anders als die meisten Foodtrucks bleibt Saleschak seinem Standort, einer Halle im Gebäudekomplex Stieracker 20 in Frick, treu. Denn nicht den Standort zu wechseln, spart Zeit, sagt er. Zudem gebe es auch keinen Grund den Standort zu wechseln. So verkaufe er für gewöhnlich zwischen 60 und 80 Essen pro Mittag.

Kunden sind etwa Berufstätige, Seniorinnen und Senioren sowie Schülerinnen und Schüler. Saleschak sagt:

«Gerade Berufstätige schätzen, dass sie schnell ein frisches Essen bekommen und, wenn sie fertig sind, immer noch eine halbe Stunde ihre Mittagspause haben.»

Mit «Say Cheese» ist Marc Mühlemann seit 2019 erfolgreich unterwegs. Bild: zvg

Als «Foodtrucker» ist auch der in Stein aufgewachsene Marc Mühlemann seit April 2019 unterwegs. Sein Ziel war es, sich mit einer kreativen kulinarischen Idee selbstständig zu machen. Der Fleischliebhaber, der mit seinem «Say Chesse»-Truck in Liestal, Frick, Aarau, Rheinfelden und Sisseln haltmacht, bietet frische und regionale Burgerkreationen an.

«Für mich ist es dabei wichtig, dass ein handlicher Verzehr möglich ist», sagt Mühlemann. Denn welcher Kunde oder welche Kundin mag es denn schon, wenn ihr oder ihm in der Mittagspause beim Biss in den saftigen Burger, Sosse und Fleischsaft auf die Kleidung tropft. Deswegen serviert «Say Chesse» ihrer Burger nicht im typischen Burger-Brötchen, sondern in einer Fladenbrot-Tasche ­– die auf einer Seite geschlossen ist. Mühlenmann sagt:

«Unseren Burger kann man sogar mit einer Hand essen.»

Wichtig für Mühlemann ist, mit seinen Burgerkreationen individuell auf die Kundenwünsche einzugehen. So bietet er nach Gusto verschiedene Käsesorten an oder gibt die Auswahl zwischen Röstzwiebeln und normalen sowie zwischen Vollkorn- oder Weissmehlbrötchen. Natürlich seien auch die Garstufen des Fleisches wählbar. «Diese Flexibilität schätzen die Kunden sehr», sagt Mühlemann.

Neapolitanischer Duft in der Mittagspause

Bis zu 35 Pizzas werden im Foodtruck Napolicious pro Stunde produziert. Bild: zvg

Mit ihrem Foodtruck-Geschäft Napolicious in Möhlin haben Samanta und Luigi Romano den Anspruch, «100 Prozent neapolitanische Geschmack» zu den Menschen zu bringen. Angeboten werden etwa frisch zubereite Pizza oder hausgemachte Panuozzo ­– gefüllte Pizza-Brötchen.

Mit ihrem Foodtruck sind Romanos werktags in Möhlin, Basel, Allschwil, Muttenz und Liestal unterwegs. «Alle unsere Zutaten kommen aus Italien», sagt Samanta Romano. Bis zu 35 frische Pizzen bereite ihr Mann pro Stunde zu. Schnelligkeit ist wichtig, weiss Samanta Romano. «Von der Bestellung bis zur Ausgabe zum Gast schaffen wir es in drei Minuten», sagt sie.

