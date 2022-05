Straussenfarm In Sisseln gibt es Straussennachwuchs - und die kleinste Kuh der Welt Die Straussenfarm in Sisseln ist bekannt in der Region. Zurzeit gibt es Jungtiere bei den Straussen, aber auch bei der kleinsten Rinderrasse der Welt, den Dahomeys. Wir blicken hinter die Kulissen der Nutztierhaltung mit Herz. Andrea Worthmann Jetzt kommentieren 04.05.2022, 05.00 Uhr

Urs Ammann inmitten seiner Nachwuchsstrausse. Die Gruppenaufstellung für das Foto hat auch ihn überrascht. Andrea Worthmann / Aargauer Zeitung

Neugierig blicken die jungen Strausse von rechts nach links, laufen ein paar Schritte, picken am Boden, laufen wieder, gucken herum. Sie entdecken die Welt auf einer grosszügigen Wiese hinter dem Hof von Urs Ammann mitten in Sisseln. Geschützt durch einen Zaun und blinkende CDs an Schnüren kreuz und quer darüber zwischen den Bäumen gespannt. «Das hält Raubvögel davon ab, sich einen jungen Vogel zu greifen», erklärt Ammann.