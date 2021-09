Warum Fricktaler Velohändler die Finger vom E-Bike-Tuning lassen

Strassenverkehr E-Bikes sind die neuen Töffli: Warum Fricktaler Velohändler die Finger vom Tuning an E-Bikes lassen Die Regionalpolizei Oberes Fricktal geht davon aus, dass in der Region einige auf frisierten Elektrovelos unterwegs sind. Aber: Das Tuning ist nicht nur illegal, sondern aus mehreren Gründen ein Sicherheitsrisiko. Dennis Kalt 24.09.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wer sein E-Bike frisiert und damit fährt, bewegt sich nicht nur in der Illegalität, sondern bringt auch sich und andere in Gefahr. Symbolbild: Imago

Sie verleihen den E-Bikes ordentlich Schub und nennen sich «Speedbox» oder «Badass» – wer sein Elektrovelo frisieren will, wird online schnell fündig. Hersteller der kleinen Tuning-Module versprechen unter anderem «unbegrenzten Geschwindigkeiten – 40 km/h, 50 km/h und auch mehr als 60 km/h». Die Anleitung zur Montage gibt es als Video obendrauf.

Durch das Tuning werden die Motoren schneller, als es für die jeweiligen Fahrzeugklassen zugelassen ist. «Getunte E-Bikes entsprechen aus diesen Gründen nicht mehr den gesetzlichen Vorschriften und sind deshalb auf öffentlichen Strassen illegal», heisst es vonseiten des TCS. Dies gelte sowohl für «langsame» E-Bikes mit einer Tretunterstützung bis 25 km/h als auch für «schnelle» E-Bikes – sogenannte S-Pedelecs –, die bis 45 km/h Unterstützung leisten.

Für Michi Fuchs vom «Bike Point» in Zeiningen ist Tuning ein rotes Tuch. Hans Christof Wagner (19. März 2021)

Für die Fricktaler Velohändler ist das Tuning der E-Bikes ein rotes Tuch. Michi Fuchs, Geschäftsführer vom «Bike Point» in Zeiningen, sagt, dass man etwa eine Handvoll an Anfragen rund um das Thema pro Jahr habe. Er sagt:

«Weil das illegal ist, beenden wir die Gespräche sofort.»

Ihm sei es da auch egal, wenn er einen Kunden verliere. Denn so könnte etwa bei einem Unfall mit einem frisierten E-Bike die Versicherung Regress auf denjenigen nehmen, der das E-Bike illegal abgeändert hat. Durch das illegale Tuning erlischt der Versicherungsschutz. Fuchs findet klare Worte: «Wer schneller als 25 km/h oder 45 km/h unterwegs sein will, soll das Auto nehmen.»

Gespräche rund um Tuningsmöglichkeiten erstickt auch Andreas Ackle von «2-Rad Ackle» in Gipf-Oberfrick im Keim. So heisst es auf der Website des Unternehmens:

«Tuningmassnahmen sind illegal, wir verzichten gerne auf Diskussionen rund um dieses Thema.»

Klar ist auch die Haltung vom «Bike-Store» in Rheinfelden. «Von solchen Sachen lassen wir ganz klar die Finger», sagt Christoph Ganzmann, stellvertretender Geschäftsführer. Einmal habe ein Kunde sein getuntes E-Bike vorbeigebracht, man habe ihn dann aber sofort abgewiesen.

Bussen über mehrere hundert Franken

Werner Bertschi, Chef der Regionalpolizei Oberes Fricktal, geht davon aus, dass einige dieser frisierten E-Bikes in der Region unterwegs sind. Zuletzt habe man einen jungen Mann angehalten, der einen Tuning-Chip eingebaut hatte. In diesem Fall wurde der Lenker an die Staatsanwaltschaft verzeigt. Hansueli Loosli, Chef der Regionalpolizei unteres Fricktal, sagt, dass man entsprechende Feststellungen noch keine gemacht habe.

Zu den Bussen sagt TCS-Sprecher Daniel Graf, dass diese sich schnell einmal auf ein paar hundert Franken belaufen können. Die Höhe der Busse hinge natürlich davon ab, wie stark die vorgegebenen Geschwindigkeiten überschritten würden und in welchem Umfang die Manipulationen am Motor sei. «In groben Fällen sind auch weitaus höhere Bussen möglich», so Graf.

Wie Bertschi sagt, habe der junge Mann den Sachverhalt zugegeben, das Tuning rückgängig gemacht und das E-Bike vorgeführt, sodass er dieses behalten konnte. «Wenn wir feststellen, dass ein E-Bike zu schnell fährt und der Fahrer verweigert die Aussage, wird es beschlagnahmt und zu Abklärungen einem Experten vorgeführt.»

Der Spass an der Geschwindigkeit

Im Fall des jungen Mannes, den die Regionalpolizei auf dem getunten E-Bike erwischte, sei es der Spass an der Geschwindigkeit gewesen, der ihn zum Frisieren verleitet habe. Doch der Spass kann sich schnell ins Gegenteil kehren, wie Bertschi sagt:

«Das Material der E-Bikes – Bremsen oder Rahmen – ist nicht für überhöhte Geschwindigkeiten ausgelegt.»

Auch gefährde man andere Verkehrsteilnehmer. So könne es etwa an Kreuzungen zu gefährlichen Situationen kommen, da andere Verkehrsteilnehmer kaum damit rechnen können, dass der Lenker auf dem getunten E-Bike so schnell daherkomme.