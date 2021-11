Mittelschule: Grosse Freude in Stein, Enttäuschung in Rheinfelden

Stein/Rheinfelden «Mir ist ein Stein vom Herzen gefallen»: So gross sind Freude und Enttäuschung im Fricktal nach dem Entscheid zur Mittelschule Der Grosse Rat hat entschieden: Die Fricktaler Mittelschule kommt – und sie wird in Stein gebaut. Entsprechend zeigt sich der Steiner Gemeindeammann Beat Käser überglücklich über den Entscheid. Sein Rheinfelder Amtskollege Franco Mazzi hingegen reagiert enttäuscht. Thomas Wehrli 10.11.2021, 05.00 Uhr

Stein hat sich durchgesetzt: Hier wird die Fricktaler Mittelschule gebaut und ab 2029 in Betrieb gehen. zVg

Die Mittelschule Fricktal wird in Stein und nicht in Rheinfelden gebaut. Das hat der Grosse Rat am Dienstag nach einer engagierten Debatte – an der, wenig verwunderlich, viele Grossrätinnen und Grossräte aus dem Fricktal am Mikrofon auftauchten – entschieden.