Keller- und Autoaufbrüche der vergangenen Woche – Täter gefasst

Stein/Rheinfelden Keller- und Autoaufbrüche der vergangenen Woche – mutmassliche Täter gefasst Vergangene Woche brachen unbekannte Täter in der Umgebung von Stein und Rheinfelden mehrere Dutzend Autos sowie etliche Kellerabteile auf. Nun gelang es der Polizei die mutmasslichen Täter in Frankreich festzunehmen. Aktualisiert 01.03.2022, 10.13 Uhr

Keller und Autos aufgebrochen: Im Fricktal wurden letzte Woche fast 100 Delikte verzeichnet. iStockphoto

In der vergangenen Woche wurde im unteren Fricktal in zahlreiche Autos und Kellerabteile eingebrochen. Gegen 100 Delikte wurden verzeichnet. Ausserdem fehlte aus einer Tiefgarage in Stein ein BMW. Wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt, konnte der Besitzerkonnte sein Auto in Mulhouse (Frankreich) orten, worauf die Kantonspolizei umgehend die französischen Kollegen informierte.

Ein 17-jährige Algerier und 26-jähriger Libyer wurden verhaftet

Als die französische Gendarmerie versuchte den Wagen anzuhalten, flüchtete dieser und es kam zu einer Verfolgung, die mit einem Unfall endete. Die Insassen, ein 17-jährige Algerier und 26-jähriger Libyer, wurden verhaftet. Die zuständige Staatsanwaltschaft und Jugendanwaltschaft des Kanton Aargau eröffnete eine Strafuntersuchung und stellten ein Auslieferungsgesuch. Nun wird geklärt, in wie weit die beiden Angehaltenen mit den Straftaten in unteren Fricktal in Verbindung gebracht werden können. Die Kantonspolizei Aargau hat ihre Ermittlungen dazu aufgenommen. (zen)

