Einkaufstourist fährt Mann nach Streit um und wird freigesprochen

Stein/Rheinfelden Er fuhr einen anderen Einkaufstouristen nach einem Streit über den Haufen: Gericht spricht Mann frei In der Schlange beim Abstempeln der Ausfuhrscheine begann der Streit mit üblen Beleidigungen und einem Faustschlag. Auf einem nahen Parkplatz endete er – als einer der Männer den anderen mit dem Auto anfuhr und flüchtete. Das Bezirksgericht Rheinfelden hat nun ein Urteil gefällt. Nadine Böni Jetzt kommentieren 06.10.2022, 05.00 Uhr

Beim Schlangestehen zum Abstempeln der Ausfuhrscheine kam es zum Streit. Reto Martin

Freispruch in allen Anklagepunkten. So lautet das Urteil des Bezirksgerichts Rheinfelden im Falle eines Einkaufstouristen, der im September 2020 einen anderen Einkaufstouristen nach der Shoppingtour über den Haufen gefahren hatte.

Der Streit zwischen den beiden Männern begann damals in der Warteschlange am Zoll Bad Säckingen, wo die beiden ihre Ausfuhrbescheinigungen abstempeln lassen wollten. So schilderten es die beiden Männer im Frühjahr bei der Verhandlung vor dem Gericht.

Sie trafen sich auf dem Parkplatz wieder

Wegen der Pandemie seien demnach am Boden Abstandsmarkierungen angebracht gewesen. Der Beschuldigte, ein heute 52 Jahre alter Aargauer mit türkischen Wurzeln, bat den hinter ihm wartenden Kläger, den Abstand einzuhalten. Der Kläger wiederum, ein heute 58-jähriger im Aargau wohnhafter Deutscher, habe wütend reagiert.

Es folgten üble, teils rassistische Beleidigungen und Handgreiflichkeiten und schliesslich sagte der Deutsche zu seinem Kontrahenten:

«Wenn es noch was zu klären gibt, können wir uns auf dem Parkplatz treffen.»

Wozu es wenige Minuten später auch kam. Was dann auf dem Parkplatz eines Imbisses an der Schaffhauserstrasse allerdings passierte, das blieb auch vor Gericht unklar – zu weit gingen die Versionen der beiden Männer auseinander. Klar ist: Der Deutsche wurde im Verlauf des Streits vom Angeklagten über den Haufen gefahren. Der Angeklagte fuhr daraufhin davon und wurde später am Wohnort aufgegriffen.

Der Kläger erlitt beim Zusammenstoss neben einem Nasenbeinbruch eine Gehirnerschütterung und diverse Prellungen und Schürfungen. Er war über Monate arbeitsunfähig und verlor seinen Job. Vor Gericht sagte er aus, dass er wohl bleibende Schäden erlitten habe. Sein Anwalt forderte eine Genugtuung in Höhe von 10'000 Franken für seinen Mandanten.

Verteidiger stellt Beweismittel in Frage

Ganz anders sah es der Verteidiger des Beschuldigten. Er hielt bei der Verhandlung ein fast zweistündiges Plädoyer und forderte darin einen Freispruch in allen Anklagepunkten – versuchte schwere Körperverletzung, einfache Körperverletzung und Unterlassung der Nothilfe. Sein Mandant habe in Notwehr gehandelt, argumentierte der Verteidiger.

Er stellte ausserdem die Verwertbarkeit der Beweismittel – der Mann war aufgrund von Aufnahmen einer Überwachungskamera am deutschen Zoll identifiziert und überführt worden – in Frage.

Ob diese Argumentation nun zum Freispruch geführt hat, ist unklar. Diese Frage wird wohl vor dem Aargauer Obergericht beantwortet. Dort dürfte der Fall in den kommenden Monaten verhandelt werden, wurde das Urteil doch weitergezogen. Die Zivilklage wurde derweil abgewiesen und dem Beschuldigten eine Genugtuung in Höhe von 600 Franken zu Lasten der Staatskasse zugesprochen – wobei auch dies noch nicht rechtskräftig ist.

