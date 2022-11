Busse statt Halbstundentakt: Das kommt im Fricktal nicht gut an

Stein/Laufenburg «Kämpft für den Halbstundentakt»: Roland Agustoni ist enttäuscht über die Busvariante – und fordert mehr Einsatz der Politiker Der Regierungsrat will die Taktverdichtung zwischen Laufenburg und Stein aus Kostengründen nicht mit einem Halbstundentakt der S1 erreichen, sondern mit zusätzlichen Bussen. Roland Agustoni, Vater des Halbstundentaktes, ist masslos enttäuscht – auch über den Einsatz der Fricktaler: «Mir bricht es fast das Herz, wenn ich sehe, wie wenig Kampfgeist die Fricktaler Politiker an den Tag legen.» Thomas Wehrli Jetzt kommentieren 30.11.2022, 05.00 Uhr

Die S1 soll vorläufig nicht ausgebaut werden. Andrea Worthmann

Die Enttäuschung ist Roland Agustoni anzuhören.

«Ich kann beim besten Willen nicht verstehen, weshalb die Regierung den Wunsch einer ganzen Region einfach mit Füssen tritt.»

Der Grund für den Ärger des alt Grossrates aus Rheinfelden ist die letzte Woche an die Grossräte verschickte Botschaft zur «Verdichtung des Bahnangebots der Regio-S-Bahn Stein-Säckingen–Laufenburg».

Roland Agustoni forderte den Halbstundentakt zwischen Laufenburg und Stein – und ist mit dem Vorschlag der Regierung nicht einverstanden. Emanuel Per Freudiger

Anders als vom GLP-Politiker in der Motion gefordert, will die Regierung die Taktverdichtung nicht mit dem Halbstundentakt der S1 umsetzen, sondern aus Kostengründen mit zusätzlichen Bussen – und zwar so lange, bis der Bund die Kosten für den Bahnausbau übernimmt. Das dürfte frühestens in 20 bis 30 Jahren der Fall sein.

Alle Ammänner unterschrieben Brief

Agustoni schüttelt den Kopf. «Es gab wohl noch nie eine Motion, die derart geschlossen von einer ganzen Region mitgetragen wurde», blickt er auf die Einreichung seines Vorstosses vor über vier Jahren zurück. Der Planungsverband Fricktal Regio stellte sich hinter das Anliegen und sämtliche Gemeindeammänner aus den beiden Bezirken unterschrieben einen Brief an die Grossrätinnen und Grossräte.

Die Motion wurde dann im Grossen Rat mit 86 zu 32 Stimmen auch klar überwiesen – «gegen den Willen der Regierung, die den Bahnausbau nie wollte», sagt Agustoni. Er warnte schon damals: «Noch ist der Bahnausbau nicht in trockenen Tüchern.»

Er sollte Recht behalten. Bereits in der Anhörung machte der Regierungsrat keinen Hehl daraus, dass ihm der Bahnausbau derzeit zu teuer ist und schlug einen Ausbau der Busverbindungen vor.

Zwar zeigte die Regierung im Bericht vier Bahnvarianten auf, sagte aber auch klar, dass aus Kostengründen einzig der asymmetrische Shuttle-Betrieb in Frage käme – wenn man bereit wäre, 61 Millionen Franken zu investieren. Die Folgekosten nicht eingerechnet.

Nur SP und GLP für Bahnausbau

In der Anhörung wirkte das Geldargument: Nur SP und GLP wollten den Bahnausbau. SVP, FDP und Die Mitte priorisierten die Buslösung – so lange, bis ein Gesamtverkehrskonzept vorliegt (Die Mitte) oder der Bund den Ausbau bezahlt.

«Es braucht jetzt nicht ein Gesamtkonzept, sondern den Ausbau der S1», ärgert sich Agustoni. Und all denen, die den Ausbau für zu teuer halten, sagt er:

«Wenn wir Millionen an den Viertelstundentakt vom Badischen Bahnhof in Basel nach Lörrach bezahlen können, haben wir erst recht Geld für den Ausbau der eigenen Bahnlinie.»

Grossrat Werner Müller (Die Mitte) verteidigt die Idee der Gesamtschau. «Der Ausbau der S1 würde 61 Millionen Franken kosten. Bevor man so viel Geld investiert, braucht es eine Gesamtverkehrsplanung.» Wenn immer möglich, müsse der S1-Ausbau mit der Gesamtschau kombiniert werden.

Für Werner Müller (Die Mitte) braucht es zuerst ein Gesamtverkehrskonzept. Thomas Wehrli

Müller kann sich deshalb auch vorstellen, die Verdichtung zwischen Stein und Laufenburg so lange zurückzustellen, bis das Gesamtverkehrskonzept für das Fricktal vorliegt. «Natürlich nur, wenn es in einem nützlichen Zeitrahmen verfügbar ist.»

Treffen mit Verkehrsdirektor Attiger

Als erster Schritt soll nun ein Treffen zwischen Verkehrsdirektor Stephan Attiger, der Fricktaler Grossratsfraktion und dem Planungsverband Fricktal Regio dazu Klarheit bringen. «Dann werden wir Fricktaler Grossrätinnen und Grossräte über das weitere Vorgehen entscheiden.» Für ihn ist klar: «Wir müssen geschlossen auftreten.»

Davon spürt Agustoni wenig. «Mir bricht es fast das Herz, wenn ich sehe, wie wenig Kampfgeist die Fricktaler Politiker an den Tag legen.» So werde das nichts, ist er überzeugt und fordert:

«Der Aufschrei muss jetzt kommen.»

Von der Buslösung hält Agustoni zudem «rein gar nichts, das kann man sich auch sparen». Er rechnet vor: «Man kann doch nicht den Stau damit bekämpfen, dass man mehr Fahrzeuge auf die Strasse bringt.» Auch das Argument, dass die Nachfrage zu klein ist, lässt er nicht gelten. «Erst wenn das Angebot stimmt, kommt auch die Nachfrage.»

Auch Fricktal Regio für Bahnvariante

Unterstützung bekommt Agustoni unter anderem von Christian Fricker, Präsident des Planungsverbandes Fricktal Regio. «Ich bin enttäuscht, dass der Regierungsrat die Busvariante bringt.» Die Busse würden im Verkehr stecken bleiben und den Halbstundentakt kaum gewährleisten können, ist Fricker überzeugt. «Die Bahnvariante wäre besser gewesen.»

Christian Fricker vom Planungsverband Fricktal Regio präferiert ebenfalls die Zugslösung. zvg

Das weitere Vorgehen will Fricker im Vorstand beraten und auch mit den 17 Fricktaler Grossräten besprechen. «Für uns ist der Bahnausbau noch nicht vom Tisch. Wir werden im Rahmen der Möglichkeiten dafür kämpfen.»

Wird es reichen? Agustoni ist skeptisch. «Wenn nicht ein Ruck durch das Fricktal geht, sehe ich schwarz.» Er fordert die Fricktaler Grossrätinnen und Grossräte auf: «Kämpft in euren Fraktionen für den Halbstundentakt.»

