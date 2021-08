Nach Corona: Cateringgeschäft der Metzegrei Müller zieht an

Stein/Herznach Es geht um die Wurst: In der Coronakrise brach das Catering der Metzgerei komplett ein – nun gibt es Licht am Horizont Die beiden Metzgereien der Gebrüder Müller in Herznach und Ueken laufen top – aber der Cateringbereich brach wegen Corona komplett weg und sorgte im letzten Jahr für eine Umsatzeinbusse von 1,4 Millionen Franken. Warum Markus Müller nun Hoffnung schöpft – und was er sich wünscht. Thomas Wehrli 13.08.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Urs und Markus Müller (v.l.) in ihrem Hauptgeschäft in Stein. Thomas Wehrli

Es geht für sie um die Wurst – oder besser: um viel Geld, das ihnen wegen der Coronakrise in der Kasse fehlt. Zwar läuft das Hauptgeschäft in Stein nach wie vor «ausgezeichnet», wie Markus Müller sagt, und auch mit der Umsatzentwicklung der zweiten Metzgerei in Herznach, welche die Gebrüder Urs und Markus Müller Ende letzten Jahres übernommen haben, sind sie «mehr als zufrieden».

Zwar half die Übernahme der ehemaligen Metzgerei Gasser in Herznach, die 16 Angestellten während der Coronakrise zu beschäftigen und die Produktion besser auszulasten – aber eben:

«Das Catering brach zeitweise komplett weg, da alle Anlässe abgesagt wurden.»

Und das Catering ist für die beiden vifen Unternehmer das zweite, wichtige Standbein neben den Metzgereien.

Catering für Grossanlässe bis zu 2000 Personen

Geschmerzt hat sie jeder Anlass, der abgesagt wurde – ein Loch in die Kasse rissen aber besonders die Grossanlässe, die nicht durchgeführt wurden. Caterings für bis zu 2000 Personen richten die Brüder im Normalfall aus – im letzten Jahr fehlten solche Events.

Und auch in diesem Jahr wurden die Grossanlässe reihenweise gestrichen. «Allein im August wurden drei Grossanlässe mit um die 1000 Gästen abgesagt, für die wir das Catering machen sollten», sagt Müller und nennt auch eine Zahl:

«Im letzten Jahr betrug die coronabedingte Umsatzeinbusse im Catering- und Gastrobereich rund 1,4 Millionen Franken.»

Markus Müller, von seinem Naturell her wie sein Bruder ein Optimist, will nicht klagen. «Immerhin konnten wir die Jobs erhalten.» Lange haben er und sein Bruder auch auf Kurzarbeitsentschädigung verzichtet; «wir wollten das nicht». Im Herbst mussten sie dann doch Kurzarbeit anmelden. «Es ging einfach nicht anders.»

Auftragsbücher füllen sich langsam wieder

Seit Juli füllen sich die Auftragsbücher für das Catering langsam wieder. Zwar sind noch kaum Grossanlässe dabei, aber dafür Events mit 20 bis 100 Leuten. «Einige holen ihre Hochzeit nach, andere das Fest, das letztes Jahr nicht stattfinden konnten», sagt Markus Müller.

Froh ist Markus Müller auch, dass das Wetter nun endlich auf Sommer eingestellt ist. Denn:

«Bei schlechtem Wetter will kaum jemand grillieren und kauft anders ein.»

Gas geben sollen aber nicht nur die Leute zu Hause am Grill, sondern das wollen auch er und sein Bruder. «Wir wollen die Umsätze in unseren Metzgereien weiter steigern und das Sortiment ausbauen», sagt Markus Müller. Dazu streben sie neue Kooperationen an und vertiefen bestehende.

Magenbrot gibt es nun auch beim Metzger

Eine solche Kooperation ist jene mit der Magenbrot-Profi AG in Altbüron. Seit einigen Monaten verkaufen sie im Laden Magenbrot. «Das kommt bei den Kunden sehr gut an», sagt Müller. Das Unternehmen kam auf die Gebrüder zu – auch, weil der natürliche Magenbortabsatz über Märkte und Chilbis im letzten Jahr zeitweise komplett weggebrochen war. «Das haben wir gerne unterstützt», sagt Markus Müller und sieht es heute als Win-win-Situation.

Für die nächsten Monate ist Müller zuversichtlich – «wenn der Bundesrat nicht harte Massnahmen beschliesst und wieder keine Anlässe mehr möglich sind». Markus Müller weiss, dass die letzten Monate für viele schwer waren. Sein Wunsch ist denn auch ein doppelter: «Dass alle gesund bleiben und einen Job haben.» Er schmunzelt. «Und für uns hoffe ich, dass wir die hohe Qualität halten können.» Denn die Wurst ist ihm alles andere als wurst.