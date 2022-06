Das Brückenfest kehrt nach Corona zurück, aber nicht nach Stein

Stein/Bad Säckingen Von der Politdemonstration zum gemütlichen Hock: Das ist die turbulente Geschichte des Brückenfests Wenn an diesem Wochenende in Bad Säckingen wieder das Brückenfest steigt, werden auch viele Fricktalerinnen und Fricktaler unter den Gästen sein. Aber sie müssen dafür über die Grenze kommen. Denn die Zeiten, in denen der Anlass abwechselnd zwischen Stein und Bad Säckingen stattfand, sind lange schon vorbei. Hans Christof Wagner Jetzt kommentieren 25.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Seit 2017 findet das Brückenfest nur noch auf der deutschen Seite, in Bad Säckingen, statt. Hildegard Siebold (29. Juni 2019)

2021 war es wegen Corona ausgefallen, jetzt ist das Brückenfest in Bad Säckingen zurück. Noch bis Sonntagabend steigt in der Altstadt das Programm. Vereine servieren Essen und Trinken. Auf dem Münsterplatz treten Bands, Musikgesellschaften und Showgruppen auf.

Unter den Besucherinnen und Besuchern sind da jeweils auch viele Fricktalerinnen und Fricktaler. Sie haben zum Brückenfest eine besondere Bindung – fand es doch früher abwechselnd zwischen Stein und Bad Säckingen statt. Und kann es von sich behaupten, ein Traditionsanlass zu sein.

Denn schon vor fast 50 Jahren, 1973, feierten es die Steiner und die Säckinger zum ersten Mal. Verbunden damit war die Feier des 400-Jahre-Jubiläums der Holzbrücke. Und so kam das Fest auch zu seinen Namen.

Militär baute 1973 Pontons und verband so die Fridolinsinsel

Doch es war auch eine politische Demonstration, wie sich Günther Nufer, von 1972 bis 2004 Bürgermeister von Bad Säckingen, erinnert. Badener und Fricktaler wollten damit ihre Forderung nach einer neuen, ausserhalb gelegenen Rheinbrücke unterstreichen, um die Ortszentren vom Grenzverkehr zu befreien. Und diese wurde ja dann 1979 auch gebaut.

Nufer weiss noch, wie das Schweizer und das deutsche Militär beim ersten Brückenfest Pontons von den Ufern aus verlegten und sich die Politprominenz beider Seiten, darunter Steins Gemeindeammann Fritz Käser, auf der damals noch kahlen und nicht unter Schutz stehenden Fridolinsinsel traf, um dort ein Band zu durchschneiden.

Stein nur noch alle drei Jahre fürs Fest zuständig

Ab 1974 ging das Brückenfest dann jeweils alternierend in Bad Säckingen und Stein über die Bühne. So ging es wohl an die 30 Jahre lang gut. Doch um den Steiner Vereinen eine längere Pause zu gönnen, fand es schliesslich zweimal in Folge in Bad Säckingen statt und erst im dritten Jahr wieder in Stein.

Aber auch so, erinnert sich Hansueli Bühler, alt Gemeindeammann von Stein, hatten die Steiner Vereine Mühe mit der Organisation. Es habe einfach zu wenige gegeben und sie hätten personell nicht die nötigen Ressourcen gehabt. Bühler weiss noch:

«Es wurde immer schwieriger, die Vereine zu motivieren und die letzte Durchführung 2013 war ein richtiger Krampf.»

Gemäss Turnus wären die Steiner 2016 wieder an der Reihe gewesen. Doch weil nochmals Vereine abgesprungen waren, kam es zur Absage. Seit 2017 findet das Brückenfest so nur noch auf der Bad Säckinger Seite statt – alle zwei Jahre und in verkleinerter Form. Denn auch dort geraten die Vereine mit der Organisation an ihre Grenzen, wie Elisabeth Vogt vom Veranstalter Pro Bad Säckingen bestätigt.

Sonne satt und kühle Getränke – so war das Brückenfest in Bad Säckingen 2019. Hildegard Siebold

Das Brückenfest 2022 findet auf deutschem Boden statt. Aber zumindest der Begleitsound kommt teils auch aus der Schweiz – am Sonntagmorgen mit der Jazz Selection aus Bern. Und womöglich beteiligen sich auch bald wieder Steiner Vereine am Brückenfest, vielleicht 2023 zum 50-Jahre-Jubiläum.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen