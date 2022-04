Der grenzüberschreitende Veloverleih startet in die zweite Saison

Stein/Bad Säckingen Trotz dem schlechten Start: Der grenzüberschreitende E-Bike-Verleih geht in die zweite Saison Stein und Bad Säckingen boten im vergangenen Jahr erstmals Elektro-Velos zum Mieten für den kleinen Grenzverkehr zwischen beiden Gemeinden. Nach einem eher zögerlichen Start, hoffen die Betreiber beidseits des Rheins nun für die zweite Saison auf eine höhere Nutzung. Hans Christof Wagner 07.04.2022, 05.00 Uhr

Startschuss für den grenzüberschreitenden E-Bike-Verleih zwischen Stein und Bad Säckingen war im Juli 2021. Hans Christof Wagner (9. Juli 2021)

Ab dem kommenden Freitag, 8. April, stehen bei den Bahnhöfen Stein-Säckingen, hier am Bahnhofweg, und Bad Säckingen wieder je zehn E-Bikes zur Ausleihe zur Verfügung. Der grenzüberschreitende E-Bike-Verleih zwischen Stein und Bad Säckingen geht in seine zweite Saison.

Und die wird schon mal deutlich länger als die erste. Im vergangenen Jahr war das Angebot erst am 9. Juli gestartet und ging fünf Monate danach, im Dezember, in die Winterpause. 2022 erfolgt der Saisonstart drei Monate früher und so könnten auch die Nutzerzahlen dieses Jahr höher ausfallen. Steins Gemeindeschreiber Sascha Roth sagt:

«Wir sind guter Dinge und hoffen, dass das Wetter dem E-Bike-Verleih in den nächsten Monaten gut gesinnt sein wird.»

Das Angebot habe nun eine gewisse Bekanntheit und die Gemeinde Stein werde dafür «weiter die Werbetrommel rühren», wie Roth betont.

Auch Udo Engel, Geschäftsführer der Stadtwerke Bad Säckingen, federführend für das Projekt auf der deutschen Seite, sagt: «Wir gehen positiv in die neue Saison.» Man habe aus den Erfahrungen des vergangenen Jahres gelernt und sei dabei, diese zu verarbeiten und in neue Zielsetzungen und Vorgaben für 2022 einzuarbeiten, sagt Engel.

So sehen die E-Bikes aus, die im Verleihsystem zwischen Stein und Bad Säckingen zur Verfügung stehen. Hans Christof Wagner

2021 waren die Nutzerzahlen eher wenig zufriedenstellend, für beide Seiten. Eine Auswertung der ersten vier Betriebsmonate ergab, dass auf Steiner Gebiet die Velos 30 Mal ausgeliehen worden sind. Mit 74 Nutzerinnen und Nutzern in Bad Säckingen waren, auch angesichts der fünf Mal grösseren Bevölkerung, die Zahlen zwar besser – aber auch dort sehen die Verantwortlichen Luft nach oben.

Das Velo muss dort abgestellt werden, wo es ausgeliehen wurde

Als Manko werten die Beteiligten, dass das Velo in dem Land zurückgegeben werden muss, in dem es ausgeliehen wurde. Das hat steuerrechtliche Gründe im grenzüberschreitenden Verkehr zwischen Deutschland und der Schweiz. Dabei bleibt es auch in der jetzt startenden Saison – «leider», wie Roth sagt.

Aber wie viel Zeit geben dem Beteiligten dem Projekt? Bis wann muss es sich etabliert haben? Roth erklärt:

«Das Projekt befindet sich in der Testphase, somit ist ein Ausstieg durchaus eine Option. Diese Analyse werden wir zu gegebener Zeit mit der Stadt Bad Säckingen machen.»

Udo Engel erklärt, dass ein Ausstiegsszenario «zum heutigen Tag» nicht vorgesehen sei. Die Stadtwerke und die Stadt Bad Säckingen wollen dem grenzüberschreitenden E-Bike-Verleih noch eine Chance geben – in Saison Nummer zwei.

«Meilensteine» entlang der Veloroute könnten bald stehen

Zumindest können die Nutzerinnen und Nutzer zwischen Stein und Bad Säckingen bald eine ausgeschilderte Veloroute befahren. «Aktuell werden die Fundamente für die Wegweiser und Infotafeln gegossen», sagt Roth. Was bis Ende April abgeschlossen sein dürfte. Bis Ende Mai hoffen Stein und Bad Säckingen darauf, dass die «Meilensteine» stehen – Beschreibungen zu Sehenswürdigkeiten entlang der Strecke. Womöglich steigen die Nutzerzahlen ja dann – etwa bei Touristinnen und Touristen.