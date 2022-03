Paul Muser tauchte im Rhein nach Bomben und Munition

Stein/Bad Säckingen Er tauchte im eiskalten Rhein nach Bomben und Granaten: «Wenn wir rauskamen, gefror das Wasser auf den Anzügen» Zu Beginn der 1960er-Jahre liefen die Vorbereitungen für den Bau des Rheinkraftwerks Bad Säckingen. Doch bevor irgendjemand eine Baggerschaufel in den Rheingrund rammen durfte, sollte der Boden über eine Länge von drei Kilometern sorgfältig abgesucht werden – schliesslich war klar, dass hier Waffen und Munition aus den Kriegsjahren lagen. Mit dabei: Taucher Paul Muser. Andreas Gerber Jetzt kommentieren 08.03.2022, 05.00 Uhr

Paul Muser zeigt seiner Ehefrau Elfie, wo er vor 62 Jahren den Rhein nach Bomben, Granaten und Waffen absuchte. Andreas Gerber

Vor 62 Jahren war er schon einmal in Bad Säckingen. Vor wenigen Tagen besuchte er die Stadt erneut – und erzählte von seinem spannenden Einsatz im bitterkalten Januar 1960. Paul Muser aus dem Elsass ist heute 81 Jahre alt. Er war Profitaucher. In jenem Winter tauchte er drei Wochen lang jeden Tag in den eiskalten Rhein.

Was er und seine Kollegen als Industrie- und Bergungstaucher suchten: Blindgänger, Granaten, Munition, Panzerfäuste, Waffen – im Grunde alles, was in die Luft fliegen konnte, erinnert er sich: «Es war richtig gefährlich.» Paul Muser stand damals im Dienst der französischen Firma Sogetram (Société Générale de Travaux Maritimes et Fluviaux). Zu dem Team gehörten vier Taucher, die den Rhein nach Explosivem absuchen sollten.

Der Grund: Es gab Anfang der 1960er-Jahre konkrete Pläne für den Bau des Säckinger Rheinkraftwerkes. Baubeginn des Kraftwerks war 1961, Inbetriebnahme 1966.

Waffen und Munition noch schnell im Rhein entsorgt

Doch bevor irgendjemand eine Baggerschaufel in den Rheingrund rammen durfte, sollte der Boden über eine Länge von drei Kilometern sorgfältig abgesucht werden.

Denn es war bekannt, dass viele Wehrmachtsangehörige beim Aufmarsch der Franzosen ihre Waffen und Munition in den Rhein entsorgt hatten. Auch französische Truppen sollen später deutsche Waffen in den Rhein geworfen haben. Ausserdem hatte ein alliierter Bomber wenige Tage vor Kriegsende Fliegerbomben in den Rhein abgeworfen.

Bei der Taucherausbildung in Garennes-sur-Eure wurde in einem Bassin getaucht. Das war 1959. Die Tauchlehrlinge wie Paul Muser hielten sich im Trainingspool auch Fische. Archiv Paul Muser

Die Taucher der französischen Spezialfirma waren jeden Tag auf Tauchgang. «Es hatte in jenem Januar minus zehn Grad und mehr», erinnert sich Paul Muser.

«Wenn wir rausgekommen sind, ist das Wasser auf unseren Tauchanzügen sofort zu Eis geworden.»

Muser war damals noch keine 20 Jahre alt. Eigentlich war er gelernter Feinmechaniker und arbeitete im Rheinhafen von Strassburg. Der dortige Regionalchef der Spezialfirma habe ihn angeworben. Und das Geld hat den jungen Mann gelockt.

Aber so einfach sei es nicht gewesen, denn erst mussten die Eltern überzeugt werden. «Mein Vater sagte dann schliesslich: Lassen wir ihn halt machen.» 1959 absolvierte der 17-Jährige seinen ersten Tauchgang, wurde in der Tauchschule in Garennes-sur-Eure westlich von Paris ausgebildet und begann bei der Spezialfirma Sogetram als Profitaucher.

Die Bomben überliessen sie den Spezialisten

Die Firma wurde bei Unterwasser-Arbeiten aller Art eingesetzt. Aber der Einsatz im Rhein bei Säckingen, der war schon sehr speziell, weiss Paul Muser noch heute.

Paul Muser bei einem Tauchgang mit den damals üblichen Tauchanzügen. Archiv Paul Muser

«Man sieht die Hand vor Augen fast nicht – und das, während man dabei ist, Bomben zu suchen.»

Das war selbst für die jungen Draufgänger nicht ganz ohne. Oft hätten sich Waffen auch in grossen Kammern am Rheingrund gesammelt.

Während an den Rändern Rheinkies lag, wurde es zur Mitte hin felsiger. In bestimmten Abständen seien riesige Löcher im Fels gewesen. «Gross wie ein Zimmer, ein richtiges Bassin, wenn man da drin stand, war Ruhe, oben brauste der Rhein drüber.»

In solchen Schächten hätten sich immer wieder Munition und Waffen gefunden. Manches hat er selber ans Tageslicht befördert, wie auch ein Bild aus dem Jahr 1960 beweist. «Bomben und Granaten aber nicht», winkt er ab. Der Fundort wurde gekennzeichnet, den Rest besorgten dann spezielle Entschärfungskommandos.

Er ist eigentlich lieber in den Bergen als im Wasser

Kurz nach seinem Einsatz in Säckingen absolvierte Paul Muser seinen Militärdienst in Algerien. Ab 1962 kehrte er zu seinem ersten Arbeitgeber, dem Hafen Strassburg, zurück. Dort war er weiter Taucher bis zur Pensionierung. Das Kuriose: «Eigentlich bin ich eher ein Bergmensch», zuckt Muser die Achseln, privat habe es ihn immer mehr in die Alpen gezogen als zum Tauchen.

«Tauchen war meine Arbeit, aber nicht mein Hobby.»

In unregelmässigen Abständen kommt Muser mit seiner Ehefrau Elfie noch immer gerne an den Hochrhein – quasi zu Familientreffen. Denn der deutschstämmige Muser hat noch Verwandte in Wehr. Maria Denzinger, Ehefrau von Wehrs ehemaligem Bürgermeister Klaus Denzinger, ist eine Cousine. So wird er wohl auch künftig seinem früheren Einsatzort immer mal wieder einen Besuch abstatten und an früher denken.

