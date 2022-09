Die Kinderuni Hochrhein startet in ein neues Semester

Stein/Bad Säckingen Die Kinderuni startet nach der Pandemie neu – und mit einem vorerst reduzierten Programm 2019 fanden die bisher letzten Lesungen an der Kinderuni Hochrhein statt, nun kehrt sie bald zurück: Ende Oktober startet das neue Semester. Im Programm stehen zwei Vorlesungen, die sich an Kinder im Alter zwischen acht und zwölf Jahren richten. Einmal geht es um die Stimmen der Vögel – und einmal vom Mond zum Mars. Nadine Böni 20.09.2022, 05.00 Uhr

Im Dezember 2019 fanden in der Kinderuni die letzten Vorlesungen statt – nun startet sie nach der pandemiebedingten Pause in ein neues Semester. Susanne Kanele (5. Dezember 2019)

Es gleicht einem Neustart: Nach zwei Jahren pandemiebedingter Zwangspause und einem wochenlangen Hin und Her zur Frage, ob das Bad Säckinger Gloria-Theater weiterhin als Hörsaal zur Verfügung steht, startet die Kinderuni Hochrhein ins neue Semester. «Wir sind froh, können wir dieses Thema abhaken und nach vorne schauen», sagt Helmar Burkart, Initiator und Rektor der Kinderuni. Nach vorne schauen und sich freuen, denn Burkhart sagt:

«Die Vorfreude auf das neue Semester ist gross. Wir sind überzeugt, dass wir ein spannendes Programm zusammengestellt haben.»

Wobei dieses erst einmal deutlich kleiner sein wird als in den Vor-Corona-Jahren: Statt wie gewohnt vier werden es im Herbst lediglich zwei Vorträge sein.

Grund dafür ist die Ungewissheit, wie sich die Pandemiesituation im Herbst entwickelt und ob allenfalls erneut Massnahmen ergriffen werden. «Wir wissen nicht, was diesbezüglich auf uns zukommt, wollten aber unbedingt wieder loslegen», sagt Burkart.

Zum Jubiläum wieder mit vollem Programm

Schliesslich sind schon fast drei Jahre vergangen, seit die bisher letzten Vorlesungen an der Kinderuni durchgeführt wurden. Das war im Dezember 2019. «Seither ist fast eine ganze Generation an Kindern aus dem Kinderuni-Alter herausgewachsen und eine neue Generation herangewachsen», sagt Burkart. Die Vorlesungen richten sich an Kinder im Alter zwischen acht und zwölf Jahren.

Im kommenden Jahr plant die Kinderuni, wieder mit vollem Programm auf der Bühne im Saalbau Stein und im Gloria-Theater in Bad Säckingen zu stehen. Dann feiert die Kinderuni ausserdem ihr Zehn-Jahr-Jubiläum: Im Oktober 2013 startete das erste Semester.

Das Semester startet Ende Oktober

Das aktuelle Semester startet am Mittwoch, 26. Oktober, im Saalbau Stein mit der Vorlesung «Warum singen Vögel?» von Valentin Amrhein vom Department Umweltwissenschaften der Universität Basel. Der Biologe untersucht Vogelgesänge seit vielen Jahren. Dazu ist er auch viel in der Natur unterwegs und nimmt die verschiedenen Vogelstimmen auf – von denen er wohl einige mit an die Kinderuni bringt.

Am Mittwoch, 9. November, folgt dann die zweite Vorlesung des diesjährigen Semesters: Joachim Lerch, Gründer und Vorsitzender des Vereins Science & Technologie aus Teningen (D), referiert zum Thema «Von der Erde zum Mond – und später zum Mars». Der Verein setzt sich seit über 20 Jahren für die Heranführung von Kindern und Jugendlichen an die Themen der Wissenschaft und Technologie ein.

«Einmal geht es also um die Natur auf der Erde, einmal gehen wir gänzlich von der Erde weg», sagt Helmar Burkhart zu den beiden Vorlesungen und ergänzt:

«Wir haben uns bewusst für ganz unterschiedliche Themen entschieden. Es soll für alle Kinder etwas Interessantes dabei sein.»

Beide Referenten waren bereits für das Programm 2020 eingeplant, das wegen des Ausbruchs der Coronapandemie letztlich abgesagt werden musste. «Ich freue mich sehr, dass wir sie für das aktuelle Semester gewinnen konnten», sagt Burkhart. Die Anmeldefrist ist diese Woche angelaufen, erste Anmeldungen von beidseits des Rheins sind bereits eingegangen. Auch das trägt zur Vorfreude des Rektors bei.