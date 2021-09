Der TV Stein will das kantonale Turnfest ins Fricktal holen

Stein Wird das Fricktal nach 93 Jahren wieder zum Turnermekka? Der TV Stein will dafür sorgen Der Turnverein Stein hat sich um die Durchführung des Aargauer Kantonalturnfests 2028 beworben. Rund 15'000 Teilnehmende und mindestens 20'000 Gäste werden erwartet. Ob das Fest wirklich im Fricktal durchgeführt wird, entscheidet sich im November. Nadine Böni 08.09.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Vorstandsdelegation (mit Präsident Maik Born, links) übergibt in Lenzburg die Bewerbung des TV Stein an den Zentralpräsidenten des Aargauer Turnverbands, Jörg Sennrich (2.v.l). Zvg / Aargauer Zeitung

Das letzte Kantonalturnfest im Fricktal ist schon etwas her. «Jedenfalls kann sich kein aktives Mitglied des Turnvereins Stein mehr daran erinnern», sagt dessen Präsident Maik Born mit einem Lachen. Kein Wunder: 1935 fand letztmals ein «Kantonales» im Fricktal statt, auf dem Gelände des Feldschlösschens in Rheinfelden.

Nun soll wieder ein kantonales Turnfest im Fricktal durchgeführt werden: Der TV Stein hat sich für die Austragung 2028 beworben. Am vergangenen Wochenende überreichte eine Delegation des Vereins das Bewerbungsdossier an Jörg Sennrich, Zentralpräsident des Aargauer Turnverbands.

Die Idee entstand an einem Fest

Die Idee dazu entstand 2015. Damals führte der TV Stein ein Regionalturnfest durch – das einzige in diesem Jahr im Kanton «und ausserdem das mit über 10'000 Sportlerinnen und Sportlern das teilnehmerstärkste Turnfest der Schweiz», sagt Born nicht ohne Stolz.

Ein Foto vom letzten Kantonalen, das im Fricktal durchgeführt wurde: 1935 auf dem Areal des Feldschlösschens. Fotoarchiv Verein Jakob Strasser / Aargauer Zeitung

Das Fest sei vielen Leuten in guter Erinnerung geblieben. Anfang Jahr entschloss sich der Vereinsvorstand daher, die Idee von damals in die Realität umzusetzen. Und es zeigte sich: Der Verein steht hinter der Idee. Bei einer entsprechenden internen Online-Umfrage im Frühjahr beteiligten sich fast 75 Prozent der rund 190 Mitglieder – und sprachen sich einstimmig für die Bewerbung aus. Maik Born sagt:

«Das ist ein grosser Ansporn für uns und zugleich eine Verpflichtung, dass wir das jetzt wirklich durchziehen.»

Das Kantonalturnfest ist der grösste Breitensportanlass im Kanton mit jeweils gegen 15'000 aktiven Turnerinnen und Turner sowie um die 20'000 Gästen. Die Sportanlage Bustelbach soll dabei das Herzstück der Wettkämpfe und der Festmeile bilden.

Das Sportzentrum Bustelbach soll das Herzstück des Kantonalturnfests 2028 bilden. Alex Spichale (18. März 2020)

«Klar, es ist Breitensport – aber jeder Teilnehmende trainiert hart für ein Turnfest. Die Sportlerinnen und Sportler verdienen deshalb top Bedingungen und Anlagen», sagt Born. «Ich bin überzeugt, dass wir das bieten können.» Ebenso, dass genügend Helferinnen und Helfer gefunden werden und dabei auch andere Vereine aus dem Dorf und der Region mit anpacken werden. Die Euphorie sei jetzt schon spürbar, sagt Born.

Fricktaler Persönlichkeiten unterstützen Vorhaben

Unterstützung erfährt der Verein mit seinem Vorhaben nicht nur von den Mitgliedern. Auch verschiedene Persönlichkeiten aus dem Fricktal äussern im Bewerbungsdossier ihre Vorfreude auf den Anlass. Darunter mehrere Sportler wie Steinstösserin Corina Obrist, Bobfahrer Sandro Michel, Schwimmer Yannick Käser oder OL-Läufer Matthias Kyburz. Auch Gemeindeammann Beat Käser, selbst Mitglied im TV Stein, äussert sich positiv. «Die Kandidatur unterstütze ich politisch wie auch privat», sagt er.

«Stein ist mit seiner Leichtathletikanlage, dem Sportzentrum Bustelbach, der Turnhalle, einem fantastischen Organisationskomitee sowie der sympathischen Bevölkerung schlicht ein optimaler Austragungsort.»

Nachdem die Bewerbung eingereicht wurde, folgt nun eine Besichtigung durch den Zentralvorstand vor Ort. Am 13. November entscheiden die Delegierten der Vereine dann über die Vergabe – und darüber, ob das Frickal nach 93 Jahren wieder ein «Kantonales» austragen darf. Details möchte er nicht verraten, aber Maik Born stellt in Aussicht, bis dahin noch ordentlich die Werbetrommel zu rühren. Zu allfälligen Konkurrenten sagt er in bester Sportlermanier:

«Wir schauen auf uns und geben unser Bestes. Alles andere liegt nicht in unserer Hand.»