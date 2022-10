Stein: Mittelschulprovisorium ist auf Schulareal Brotkorb geplant

Stein Übergangsbau für Mittelschule wird auf Schulareal Brotkorb geplant – und geht 2025 in Betrieb Im Sommer 2029 geht die Fricktaler Mittelschule in Stein im Gebiet Neumatt Ost in Betrieb. Es braucht jedoch ein Provisorium ab dem Schuljahr 2025/26. Nun hat der Regierungsrat einen Projektierungskredit über 1,35 Millionen Franken für den Übergangsbau beschlossen. Der Baustart ist für die zweite Jahreshälfte 2024 vorgesehen. Dennis Kalt Jetzt kommentieren 28.10.2022, 16.15 Uhr

Das Provisorium für die Fricktaler Mittelschule ist auf dem Schulareal Brotkorb geplant. Konkret geht es beim Standort um die dortige Spielwiese an der Schul- und Münchwilerstrasse. Bild: zvg

Für das Fricktal ist es ein Projekt von höchstem Stellenwert: Die Rede ist von der Mittelschule in Stein. Rund 135 Millionen Franken soll sie kosten und mit etwa 820 Schülerinnen und Schülern im Gebiet Neumatt Ost im Sommer 2029 in Betrieb gehen.

Doch bereits ab dem Schuljahr 2025/26 kann der Kanton Basel-Landschaft keine neuen Fricktaler Schülerinnen und Schüler mehr in die Fachmittelschule (FMS) und ins Gymnasium aufnehmen. Eine Lösung zur Überbrückung bis zur Inbetriebnahme der Fricktaler «Kanti» muss her. Diese will der Kanton in Form eines Provisoriums realisieren.

Provisorium auf dem Schulareal Brotkorb geplant

Auf dem Weg dorthin hat der Regierungsrat nun einen wichtigen Schritt gemacht: Er hat für die Projektierung des Provisoriums einen Verpflichtungskredit von 1,35 Millionen Franken beschlossen. Zu stehen kommen soll der Übergangsbau ebenfalls in Stein.

Wie Sascha Roth, Gemeindeschreiber von Stein, auf Anfrage sagt, sei das Provisorium auf dem Schulareal Brotkorb geplant. Konkret gehe es beim Standort um die dortige Spielwiese an der Schul- und Münchwilerstrasse.

Gemäss Simone Strub Larcher, Sprecherin des kantonalen Departments für Bildung, Kultur und Sport (BKS), sei vorgesehen, dass das Provisorium im Schuljahr 2025/26 mit vier Parallelabteilungen des Gymnasiums und mit zwei Parallelabteilungen der FMS den Betrieb aufnimmt. Sie sagt:

«Im Schuljahr vor dem Umzug in den Neubau sollen insgesamt 22 Abteilungen in den provisorischen Räumlichkeiten unterrichtet werden können.»

Das BKS rechnet damit, dass im letzten Schuljahr im Übergangsbau rund 550 Schülerinnen und Schüler unterrichtet werden.

Die Fricktaler Mittelschule soll im Gebiet Neumatt Ost in Stein im Sommer 2029 den Betrieb aufnehmen. Bild: zvg

Als nächster Schritt, so Strub Larcher, erfolge Ende November die Ausschreibung im Totalunternehmer-Modell. Dabei würde dem Kanton zu einem Pauschalpreis ein Gesamtpaket bis und mit Realisierung des Provisoriums offeriert. Die Vergabe durch den Regierungsrat sei im Frühling 2023 vorgesehen. Danach habe der Grosse Rat ­– Ende 2023 ­– über den Ausführungskredit zu entscheiden. Strub Larcher sagt:

«Der eigentliche Baubeginn ist im zweiten Halbjahr 2024 vorgesehen.»

Was mit dem Provisorium passiert, wenn die Mittelschule 2029 in Betrieb geht und in welcher Bauweise das Provisorium erstellt wird, bleibt derzeit noch offen. «Die Ausschreibung lässt Spielraum für verschiedene Umsetzungsvarianten», sagt Strub Larcher.

Kanton geltet Aufwendungen ab

Für die Inbetriebnahme des Mittelschulprovisoriums ist ausschliesslich der Kanton verantwortlich. Gemäss Sascha Roth werde jedoch die Gemeinde Stein versuchen, beim bevorstehenden An- und Umbau der eigenen Primarschule gewisse Synergien zu nutzen. Die Anschlüsse von Wasser und Abwasser nennt Roth als ein Beispiel.

Grundsätzlich, so Roth, würden die Aufwendungen der Gemeinde hinsichtlich der Realisierung des Provisoriums durch den Kanton abgegolten. Dies betrifft etwa auch den temporären Verlust der Rasenfläche, auf der das Provisorium zu stehen kommen soll. Roth sagt:

«Als Kompensation ist geplant, die benachbarte Wiese beim Schulhaus der Aargauischen Sprachheilschule in einen Rasenplatz aufzuwerten.»

