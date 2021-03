Stein Strassensanierung sorgt für Zwist zwischen Anwohner und Gemeinde Franz Meier bezeichnet die Erneuerung der Rheinbrückstrasse als «Geldverschwendung» und befürchtet durch die Trennung von Fahrbahn und Gehbereich Gefahrenpotenzial. Die Gemeinde hält von diesen «Horrorszenarien» herzlich wenig und kontert die Kritik. Dennis Kalt 31.03.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Rheinbrückstrasse in Stein soll als Teil der Veloverbindung aufgewertet werden. Bild: Dennis Kalt / Aargauer Zeitung

Das Bauprojekt zur Erneuerung der Rheinbrückstrasse in Stein – im Zuge der Veloverbindung zwischen Stein und Bad Säckingen – stösst Anwohner Franz Meier sauer auf. Nach Ablauf der öffentlichen Auflage sind gegen das Projekt neun Einwendungen eingegangen.

Konkret sieht das Projekt vor, den viel zu kleinen Gehsteig mit 60 Zentimetern Breite mit dem ganzen Strassenbelag zurückzubauen, den Fussverkehr neu auf einem 2,90 Meter breiten Gehsteig zu führen und die Fahrbahnbreite an die heutigen Verhältnisse anzupassen.

Meier befürchtet, dass mit der Trennung von Fahrbahn und Gehbereich der Mischverkehr in den Rheinbrückstrasse wieder aufgehoben würde. Er sagt:

«Autos und die schnellen E-Bikes hätten dann in der Fahrbahn wieder freie Fahrt ‒ und würden schneller als Tempo 30 fahren.»

Hindernisse, wie heute die Blumenkübel oder Bauminseln und Bodenschwellen, wären nicht mehr vorhanden.

Das sieht die Gemeinde Stein jedoch anders. Auf Anfrage der AZ sagt Gemeindeschreiber Sascha Roth, dadurch, dass der Fahrzeugverkehr auf der Fahrbahn gegenüber dem Fussverkehr Vortritt habe, sei ein Trottoir zwingend erforderlich, denn:

«Ansonsten fehlt dem Fussverkehr eine Fläche, die ein sicheres Gehen und einen sicheren Aufenthalt gewährleistet.»

Zudem habe die Rheinbrückstrasse weder eine Blumeninsel noch Bodenschwellen. Heute grenzten den Strassenraum die vorhandenen Blumenkübel und insbesondere belegte Parkfelder ein. Letztere würde es auch nach der Sanierung geben, so Roth.

Meier bemängelt weiter, dass der Bundstein zudem auch eine echte Gefahr darstellte, wenn Velofahrer vor den Autos auf das Trottoir ausweichen müssen. Dies sei bei der Planung nicht bedacht worden. Er sagt:

«Der drei Zentimeter hohe Absatz zwischen den Pflastersteinen ist für Velofahrer gefährlich.»

Das wisse jeder, der mit einem Velo schon mal in Basel unterwegs war und die Tramschienen überqueren musste.

Versatz ist bereits Praxis im Strassenbau

Die Gemeinde hält von dieser Darstellung einer potenziellen Gefahr relativ wenig. Roth führt hier die Roberstenstrasse in Rheinfelden an, deren Aufteilung in Fahrbahn und Gehweg sowie mit der Verbauung eines drei Zentimeter hohen Absatzes mit der dereinst umgestalteten Rheinbrückstrasse vergleichbar sei. «Keine der skizzierten Horrorszenarien ist dort eingetreten», betont Roth.

Der Versatz von drei Zentimetern ist in Stein bereits Praxis: Hier an der Münchwilerstrasse. Bild: zvg

Auch nicht jenes, dass der drei Zentimeter hohe Absatz nicht wahrgenommen oder zur Stolperfalle geworden sei. Zudem werde auch schon im Strassenbau in Stein mit dem Versatz von drei Zentimetern gearbeitet – wie etwa bei der Einmündung des Fuss- und Fahrradwegs Neumatt in die Münchwilerstrasse.

Dass vorgesehen sei, sämtliche Rand- und Bundsteine sowie die Stellriemen auf der gesamten Strassenlänge auszuwechseln, bezeichnet Meier als Geldverschwendung. «Offenbar hat keiner der Projektplaner bemerkt, dass der Strassenrand auf der Westseite vor wenigen Jahren gänzlich erneuert worden ist», sagt er.

Roth entgegnet, dass eine Strassensanierung sich nur sauber und korrekt durchführen liesse, wenn die ganze Strasse erneuert würde. Er sagt:

«Dabei ist es unumgänglich, dass auch kleinere Abschnitte, die noch einen guten Belagzustand aufweisen, einbezogen werden.»

Schliesslich soll aber in erster Linie durch das Projekt eine Umgestaltung und dadurch ein Mehrwert für die Bevölkerung entstehen, so Roth.