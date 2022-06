Skan AG investiert am Standort Stein rund 11 Millionen Franken.

Stein Elf Millionen Franken investiert: Die Skan AG sieht sich jetzt im Fricktal optimal aufgestellt Knapp ein Jahr nach Spatenstich steht das zweite Firmendomizil des Baselbieter Unternehmens am Standort Stein. Aushängeschild ist das «Ebeam»-Kompetenzzentrum zur Sterilisation von Oberflächen mittels Elektronenstrahlbehandlung. Aber auch in die Bestandsgebäude floss Geld, um darin die Produktionsprozesse zu modernisieren. Hans Christof Wagner 11.06.2022, 05.00 Uhr

Dominique Seuret, Direktor Technologie, und Mynyr Rrahmani, CEO der Skan Stein AG (von links), freuen sich über den Neubau. Hans Christof Wagner (9. Juni 2022)

Der Standort Stein der 1968 gegründeten Allschwiler Skan AG hat seine Optik massiv verändert. Vis-à-vis dem bisherigen Domizil an der Rüchligstrasse ist binnen eines knappen Jahres ein zweites Firmengebäude entstanden. Jetzt feierten die Verantwortlichen für das Projekt die Eröffnung des Gebäudes. Mynyr Rrahmani, CEO der Skan Stein AG, sagte:

«Die Skan AG hat sich in Stein über viele Jahre hinweg weiterentwickelt. Der Neubau schliesst diesen Prozess jetzt ab.»

Das Gebäude beherbergt drei Montagehallen, Lager- und Schulungsräume, eine Werkstatt, eine Kantine, Büros und als Aushängeschild: ein sogenanntes «Ebeam»-Kompetenzzentrum.

Grosse Bandbreite an Anwendungen

«Ebeam» nutzt Elektronenenergie zur Oberflächendekontamination in aseptischen Abfüllanlagen und biete höchste Hygienestandards. Einsatzgebiete sind die Pharmabranche, aber auch Industrien in den Bereichen Lebensmittel, Lacke, Beschichtungen und Bodenbeläge. Die Technik eröffne eine grosse Bandbreite an Anwendungen, wurde betont.

Mit dem Abschluss des Neubauprojekts seien optimale Voraussetzungen geschaffen worden, um der Technologieerweiterung und dem Marktwachstum gerecht zu werden, hiess es.

Die Skan AG hat in den vierstöckigen Neubau am Standort Stein neun Millionen Franken investiert. Weitere 2,1 Millionen Franken flossen in die 2017 erstellten Bestandsgebäude des Unternehmens, in denen hauptsächlich die Produktion angesiedelt ist. Der Bau von Isolatoren ist dort einer der Schwerpunkte.

Staubabzugssystem macht das Arbeiten jetzt angenehmer

In den Bestandsgebäuden wurde unter anderem in die Schweissanlagen investiert. Zudem kamen die Mitarbeitenden in den Genuss eines Staubabzugssystems. Dass auch Geld in die Altbauten floss, sollte dazu dienen, dass sich die darin tätigen Beschäftigten gegenüber denen im Neubau nicht zurückgesetzt fühlen, wie Rrahmani ausführte. Für die Büros im Neubau sei bewusst auf Einzelbüros verzichtet worden, um die Kommunikation im Unternehmen zu steigern, sagte er.

Die Allschwiler Skan AG ist seit 2008 in Stein präsent, nachdem das Unternehmen die dort ansässige Hasler Maschinen und Apparatebau AG übernahm. Daran erinnerte Rrahmani in seiner Festansprache.

Die Skan Stein AG eröffnete jetzt das neue Firmendomizil, das neun Millionen Franken gekostet hat. Hans Christof Wagner

Durch den Neubau habe vor allem die Produktion mehr Raum bekommen, sagte er. Denn auch wenn ein grosser Fokus jetzt auf Forschung und Entwicklung liege, hätten Handwerkskünste wie das Schleifen und Schweissen im Edelstahlbereich bei Skan nach wie vor einen hohen Stellenwert. Dies erklärte Dominique Seuret, Direktor Technologie bei Skan. Er sagte:

«Das Portfolio von Skan reicht vom Lohnfertiger zum Systemlieferanten. Wir haben alles im Haus. Uns zeichnet eine unglaubliche Fertigungstiefe aus.»

Mit dem Bezug des Neubaus sei die Expansion von Skan in Stein aufs Erste abgeschlossen, so Rrahmani. Sollte es aber doch weiteren Platz benötigen, stünde eine Erweiterungsfläche zur Verfügung.