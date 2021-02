STein Singen im Auto: So probt der Chor «Klangtastisch» coronakonform Weil gemeinsame Proben derzeit nicht möglich sind, hat sich Chorleiter Peter Kalt etwas ganz Spezielles einfallen lassen: «Drive-In»-Singen im Auto. Die Chorprobe kommt bei den Sängerinnen und Sängern gut an. Nadine Böni 03.02.2021, 19.13 Uhr

Szenen wie diese kennt man normalerweise vom Autokino: Ein Fahrzeug nach dem anderen rollt auf einen grossen Parkplatz, dort werden die Autos in Reih und Glied nebeneinander angeordnet – mit Blick Richtung Leinwand. In diesem Fall aber steckt etwas ganz anderes dahinter: Weil nämlich normale Chorproben aufgrund der geltenden Coronabestimmungen von Bund und Kanton nicht möglich sind, veranstaltet der Fricktaler Chor «Klangtastisch» in Stein eine «Drive-In»-Chorprobe. Die Autos sind denn auch nicht auf eine Leinwand ausgerichtet, sondern zu Chorleiter Dani Kalt. Er steht am Mischpult und mit Mikrofon vorne.