Stein: Der Anlass «Kids im Netz – Tipps vom Profi» interessiert

Stein Sicher in den sozialen Medien unterwegs: Was bei Mobbing zu tun ist An der Veranstaltung «Kids im Netz – Tipps vom Profi» haben Kinder und Jugendliche exakt das bekommen: Jede Menge nützlicher Hinweise, wie sie sich sicher in den sozialen Medien bewegen können. Veranstalter waren der Kulturverein Stein im Fricktal und JugendZone43. Peter Schütz Jetzt kommentieren 15.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Macher von «Kids im Netz» (von links nach rechts): Ingrid Broger, Hansueli Bühler, Anja Hürlimann, Roland Sens, Manuel Thomas und Christoph Schweizer. Peter Schütz

Badiwetter? Kein Thema für die 30 Kinder und Jugendlichen, die am Samstag am Anlass «Kids im Netz – Tipps vom Profi» in Stein teilnahmen. Im Kern ging es dabei um aktuelle Entwicklungen aus der Welt der sozialen Medien: Wie lassen sich ansprechende Videos drehen, nach welchen Regeln sollen Inhalte für soziale Medien erstellt werden, wie steht es um Sicherheit und Eigenschutz, welche Rolle spielen die sozialen Medien in der Berufswelt und wie ist mit Cybermobbing umzugehen?

Die Antworten lieferten die Referenten Anja Hürlimann, Roland Sens, Manuel Thomas sowie Ingrid Broger. Sie waren vom Kulturverein Stein im Fricktal eingeladen worden, nachdem dieser im Auftrag der Gemeinde Stein ein Jahresprogramm erarbeitet hatte. Ergebnis laut Vereinspräsident Hansueli Bühler: «Die Idee war, mit Kindern etwas zu machen.»

Veranstaltungspartner war die Offene Jugendarbeit JugendZone43. Dass die Gastgeber mit «Kids im Netz» trotz Sommerwetter goldrichtig lagen, war schon am Anfang klar, als Mitorganisator Christoph Schweizer fragte: «Wer von Euch benutzt kein Social Media?» Keine Hand ging hoch.

Auch Heranwachsende können Opfer von Cybermobbing sein

Die Referate fanden jeweils zur vollen Stunde statt, am Schlussworkshop von Ingrid Broger (Pro Juventute) nahmen die Eltern der Kinder teil. Ingrid Boger befasste sich mit Cybermobbing, also Mobbing im Internet über unterschiedliche digitale Kommunikationskanäle. Egal, ob in sozialen Netzwerken, Videoportalen oder durch Messenger wie Whatsapp – Cybermobbing ist nicht an bestimmte Formate gebunden und kann jede und jeden treffen.

Solange Heranwachsende sich in sozialen Netzwerken austauschen, laufen sie Gefahr, Opfer von Cybermobbing zu werden. Ingrid Broger berichtete:

«Laut der James-Studie 2020 haben 25 Prozent der Jugendlichen in der Schweiz schon erlebt, dass man sie online fertigmachen wollte.»

Und: «Die Auswirkungen können massiv sein, bis zu Selbsttötungsgedanken», sagte sie. Deshalb sei es umso wichtiger, «dass man bei Mobbing nicht wegschaut, sondern hilft».

Hinschauen und helfen sollen auch Zuschauende bei Mobbing und Cybermobbing. «Sie können die betroffene Person unterstützen, Mobbing zu erkennen und es einer erwachsenen Person anzuvertrauen», so Ingrid Broger.

Welche Passwörter das Konto gut schützen

Thematisch in eine ähnliche Richtung ging das Referat «Insta & Co. – aber safe» von Roland Sens. Der Grafikdesigner aus dem deutschen Laufenburg gestaltete den Social-Media-Auftritt der Gemeinde Stein. Bei «Kids im Netz» zeichnete er mögliche Schreckensszenarien auf – Fake News, Betrugsmaschen, Datenklau, Urheberrechtsverletzung, geschädigter Ruf.

Anja Hürlimann gibt zehn Tipps für coole Videos. Peter Schütz

Roland Sens sensibilisierte für die Gefahren, die in Social Medias stecken. Er fasste zusammen:

«Jeder gibt vor, dein Freund zu sein, aber eigentlich weiss man gar nichts über diese Personen, da gibt es eine Menge Fallstricke.»

Werden Zugangsdaten gehackt, gilt zuerst: «Wendet euch an eure Eltern», so Sens, «und kontaktiert den Support.»

Sein Tipp: Den Account mit Zwei-Faktor-Authentisierung schützen, ein starkes Passwort mit Gross- und Kleinbuchstaben, Zahlen und Sonderzeichen mit mindestens zwölf Zeichen anwenden sowie Kommentar- und Nachrichteneinstellungen vornehmen.

Welchen Stellenwert die sozialen Medien in der Berufswelt einnehmen, erklärte Digital Manager Manuel Thomas. Auch, wie diese Inhalte von heute auf morgen auf den neuesten Stand gebracht werden können.

Schliesslich stellte Anja Hürlimann Tipps für coole Videos vor – nicht nur für Kids hilfreich. Fazit von Ingrid Broger am Ende der Veranstaltung: «Die Kinder haben alle wunderbar mitgemacht, waren den ganzen Nachmittag super motiviert und interessiert.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen