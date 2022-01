Stein: Die Plogger sammeln beim Joggen Abfall ein

In Stein und Bad Säckingen gibt es sogenannte «Plogger», die Sport und Bewegung in der Natur mit Umweltschutz verbinden – sie sammeln den Abfall ein, den sie auf der Strecke vorfinden. Zwei passionierte «Plogger» erzählen, was sie antreibt und: Wie sich Wut in ein positives Gefühl umwandeln lässt.

Andrea Worthmann 29.01.2022, 05.00 Uhr