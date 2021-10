Stein: Turnverein präsentiert Festgelände fürs «Kantonale» 2028

Stein 40 Fussballfelder für das «Kantonale»: Turnverein zeigt sein Festgelände aus luftiger Höhe mit Hilfe der Feuerwehr Der TV Stein duelliert sich mit sechs turnenden Vereinen im Schenkenbergertal um die Ausrichtung. Punkten wollen die Fricktaler unter anderem mit «einem kompakten Fest mit kurzen Wegen». Dennis Kalt Jetzt kommentieren 29.10.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Mit einer Hebebühne der Stützpunktfeuerwehr Frick bot der TV Stein eine Spezialsicht aus 30 Metern Höhe über das Gelände. Dennis Kalt / Aargauer Zeitung

15000 Sportlerinnen und Sportler, rund 100 Disziplinen, ein Budget von über zwei Millionen Franken – der TV Stein möchte das Kantonalturnfest nach 93 Jahren wieder ins Fricktal holen. Als potenzieller Ausrichter duelliert sich der TV Stein gegen sechs turnende Vereine des Schenkenbergertals im Bezirk Brugg.

Bei einer Vorort-Begehung am Mittwochabend präsentierte der TV Stein einer Delegation des Aargauer Turnverbandes um Zentralpräsident Jörg Sennrich die örtlichen Gegebenheiten. Auf einer Hebebühne der Stützpunktfeuerwehr Frick bot der TV Stein der Delegation einen Panoramablick aus 30 Metern Höhe über das Gelände.

Sechs Minuten um zu überzeugen

Die Entscheidung darüber, welcher der beiden Standorte den Zuschlag erhält, fällt an der Abstimmung der Delegiertenversammlung des Aargauer Turnverbandes am 13. November in Mellingen nach einem sechsminütigen Präsentation der beiden Bewerber. Sennrich sagte:

«Es geht darum, Emotionen zu wecken, die Delegierten zu begeistern und zu zeigen, dass man geschlossen als Ausrichter hinter dem Fest steht.»

Einen Überblick im Schenkenbergertal verschaffte sich Sennrich bereits zuvor. Aussagen darüber, welcher Standort ihm besser gefiele, äusserte er aus Fairnessgründen keine. Dass es im Fricktal das erste «Kantonale» seit 93 Jahre wäre - im Bezirk Brugg fand das letzte 2011 statt -, sei per se kein schlagendes Argument für das Fricktal, trug doch Stein 2015 für 10000 Turnerinnen und Turner das Regionalfest aus, hielt Sennrich fest.

Maik Born, Präsident des TV Stein, führte die Delegation über das Gelände und zum Herzstück der Wettkampfanlagen, der 400-Meter-Rundbahn mit dem Rasenfeld in der Mitte. Unmittelbar daneben liegt das Sportcenter Bustelbach mit seinen zwei grossen Mehrzweckhallen. Born sagte: «Diese können für die für Indoor-Wettkämpfe oder als Schlechtwettervarianten genutzt werden.»

40 Fussballfelder an Landwirtschaftsfläche

Nördlich und westlich des Sportcenters Bustelbach stehen knapp 300000 Quadratmeter Landwirtschaftsfläche zur Verfügung – dies entspricht rund 40 Fussballfeldern –, auf denen die Sport- und die Festinfrastruktur aufgebaut werden soll. Im Dorf befindet sich zudem eine kleine Turnhalle sowie ein Aussenplatz und eine Sportwiese. Diese Anlagen können bei Bedarf in die Sport-Infrastruktur integriert werden. Born sagte:

«Damit wäre das ‹Kantonale› in Stein ein kompaktes Turnfest mit kurzen Wegen.»

Auf den Grünflächen rund um das Sportcenter soll ein riesiger Zeltplatz errichtet werden. Für Teilnehmende, die es bevorzugen in einem richtigen Bett zu schlafen, werden Zivilschutzunterkünfte angeboten, sagte Born.

Das Herzstück der OK-Infrastruktur ist das Feuerwehr- und Gemeindegebäude, das südlich an die Sportarena Bustelbach angrenzt und direkt mit Lastwagen angefahren werden kann. Hier werden die Fäden des gesamten Anlasses zusammenlaufen und die Logistik inklusive Zwischenlager beheimatet sein, so Born.