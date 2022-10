Stein Projektierungskredit für Mittelschulprovisorium beschlossen

Stein Planung für Mittelschulprovisorium nimmt Fahrt auf: Regierungsrat beschliesst Projektierungskredit für über 1,35 Millionen Franken Der Regierungsrat plant, die Schülerinnen und Schüler aus dem Fricktal, die ab dem Schuljahr 2025/26 nicht mehr ausserkantonal unterrichtet werden können, in einer Übergangslösung in Stein zu beschulen. Vor dem Umzug in die neue Mittelschule 2029/30 sollen dort 22 Abteilungen unterrichtet werden. Autor 28.10.2022, 11.00 Uhr

Die neue Mittelschule soll im Gebiet Neumatt Ost in Stein 2029/30 in Betrieb gehen. Bis dahin braucht es ein Provisorium. Bild: zvg

Der siebte Mittelschulstandort des Kantons Aargau entsteht in der Gemeinde Stein. Der Neubau für die Kantonsschule Fricktal kann auf das Schuljahr 2029/30 in Betrieb genommen werden. Der Aargauer Regierungsrat plant, die Schülerinnen und Schüler aus dem Fricktal, die ab dem Schuljahr 2025/26 nicht mehr ausserkantonal unterrichtet werden können, in einer Übergangslösung in Stein zu beschulen. Dies schreibt das Departement Bildung, Kultur und Sport in einer aktuellen Mitteilung.