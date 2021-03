Die Skan Stein AG baut an ihrem Standort an der Rüchligstrasse in Stein aus. Geplant ist ein Kompetenzzentrum für die sogenannte Ebeam-Technologie. In den kommenden Jahren sollen bis zu 20 neue Arbeitsplätze geschaffen werden.

Nadine Böni 30.03.2021, 05.00 Uhr