Stein Neu im Sisslerfeld: Die Firma Bachem stellt sich vor – und muss Fragen zum Verkehr beantworten Beim fünften Forum Sisslerfeld stellte sich der Baselbieter Pharmazulieferer Bachem vor, der vor wenigen Wochen bekanntgegeben hatte, im Fricktal einen Standort zu bauen. Rund 100 Besucherinnen und Besucher nahmen am Forum teil – und interessierten sich vor allem für eine Frage: Wie wird der Verkehr im Industriegebiet künftig geregelt und gesteuert? Horatio Gollin 27.10.2022, 05.00 Uhr

Die Firma Bachem expandiert ins Fricktal – und stellte sich nun an einem Forum der Bevölkerung vor. zvg

Anfang Oktober gab der Baselbieter Pharmazulieferer Bachem bekannt, im Sisslerfeld einen neuen Standort zu bauen. Für 750 Millionen Franken soll eine Produktionsstätte im Sisslerfeld entstehen, die bis zu 3000 Personen beschäftigen kann. Nun stellte sich die Firma am fünften Forum Sisslerfeld der Bevölkerung vor.

Die Firma Bachem wurde 1971 von Peter Grogg in Liestal gegründet und ist bis heute ein familiengeführtes Unternehmen, so Firmenvertreter Thomas Lellau. Der Pharmazulieferer plant, sich im Sisslerfeld anzusiedeln und dort in einem ersten Schritt 500 Arbeitsplätze zu schaffen. Lellau ging davon aus, dass die Baumassnahmen 2028 abgeschlossen seien und die Produktion starten könne.

Thomas Lellau stellte die Firma Bachem vor. Horatio Gollin/Aargauer Zeitung

Ein Drittel der Mitarbeitenden arbeitet Schicht

Bei dem Unternehmen handelt es sich um einen Hersteller von Peptiden und Oligonukleotiden, die in pharmazeutischen Produkten verwendet werden. Der Jahresumsatz des Unternehmens mit bisher sechs Standorten auf drei Kontinenten betrug 2021 erstmals über eine halbe Milliarde Franken.

Rund ein Drittel der 500 Mitarbeitenden im Sisslerfeld werde im Schichtbetrieb immer vor Ort sein. Etwa die Hälfte der Mitarbeitenden von Bachem sind Akademikerinnen und Akademiker und würden global rekrutiert. Die Lage des Sisslerfelds mit Zugang zum deutschen und französischen Markt sei für die Wahl als Standort mitentscheidend gewesen, so Lellau.

Verkehrsfragen beschäftigen Teilnehmende

Im Jahr 2018 hatten die vier Gemeinden Eiken, Münchwilen, Sisseln und Stein sowie der Kanton vereinbart, das Sisslerfeld gemeinsam zu entwickeln. Die Firma Bachem käme zur genau richtigen Zeit, sagte Richard Zickermann von der Gesamtprojektleitung Perspektive Sisslerfeld. Die Firma wolle sich im Bereich der geplanten Südspange ansiedeln.

Lellau schätzte, dass Dreiviertel der Mitarbeitenden mit dem privaten Auto kommen würden. Damit schnitt er Fragen an, welche die Forenteilnehmerinnen und -teilnehmer bewegen. Knapp 100 Interessierte waren zum fünften Forum Sisslerfeld gekommen.

Verkehrsfragen beschäftigen die Foren schon geraume Zeit. Raumplanerin Tabea Marfurt vom Architekturbüro Suter von Känel Wild stellte den in Bearbeitung befindlichen regionalen Sachplan vor, mit dem die Grundlagen geschaffen werden, damit die Behörden das Projekt Sisslerfeld weiterführen können. Der Sachplan soll 2023 fertiggestellt werden. Das Ergebnis liege nicht weit von der bisherigen Testplanung entfernt.

Parallel wird schon am Kommunalen Gesamtplan Verkehr gearbeitet. Bis 2025 wird auch die Nutzungsplanung erarbeitet. Der Planungshorizont umfasst 25 Jahre.

Fachpersonen geben Auskunft

Bei einem Speedworkshop konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Fragen zu den Themen Umwelt, Verkehr und Nutzung einbringen. Alle fünf Minuten wechselten die Besucherinnen und Besucher zwischen drei Stellwänden mit thematischen Plänen. Als Fachpersonen standen Marfurt, Zickermann und Daniel Kolb, Abteilungsleiter Raumentwicklung beim Kanton Aargau, bereit. Weitergehende Fragen konnten die Teilnehmer notieren und für eine spätere Beantwortung abgeben.

Im Speedworkshop konnten sich die Besucherinnen und Besucher zu den Themen Verkehr, Umwelt und Nutzung informieren. Horatio Gollin/Aargauer Zeitung

Zum Abschluss wurden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Fotowettbewerbs und des Projektwettbewerbs «Unser Sisslerfeld» ausgezeichnet. Beim Projektwettbewerb waren zwölf Projektideen eingereicht worden.

Juror Patrick d'Allens (Firma DSM) überreichte Anerkennungspreise an fünf Projektteams. Jurorin Vanessa Edmeier (Hochrheinkommission) beglückwünschte fünf Teams, die für ihre Projekte einen kleinen Förderpreis über 4000 Franken erhalten. Schliesslich gratulierte Juror Walter Winter (Bevölkerungsbeirat) drei Projektteams, die den grösseren Förderpreis mit einer Anschubfinanzierung über 10'000 Franken bekommen.

Walter Winter, links, mit den Trägern des grossen Förderpreises beim Projektwettbewerb. Horatio Gollin/Aargauer Zeitung