Mittelschule Fricktal: Eine Einwendung gegen die Umzongung

Stein Mittelschule bringt «keine relevanten Vorteile für Stein» – so sieht es zumindest der Einwender gegen die Teilrevision der Nutzungsplanung Für die neue Mittelschule in Stein müssen 3,9 Hektaren Ackerland eingezont werden. Damit ist eine Steinerin oder ein Steiner nicht einverstanden. Er oder sie wendet gegen die Auflage der teilrevidierten Nutzungsplanung ein, dass die Kompensation des Ackerlandes unzureichend sei – und die Ansiedlung der Kantonsschule der Gemeinde keine relevanten Vorteile bringe. Der Gemeinderat sieht es anders. Thomas Wehrli Jetzt kommentieren 13.04.2022, 05.00 Uhr

Auf diesem Areal, das heute noch landwirtschaftlich genutzt wird, wird die Mittelschule errichtet. Zvg

Auf dem Weg zur Mittelschule Fricktal, die im Sommer 2029 in Stein eröffnet werden soll, sind noch einige Klippen zu umschiffen. Eine erste ist die Teilrevision der Nutzungsplanung Siedlung und Kulturland. Diese ist nötig, weil das Areal derzeit in der Landwirtschaftszone liegt und deshalb zuerst umgezont werden muss.

Gegen die Teilrevision ist während der Auflagefrist eine Einwendung eingegangen, wie die Gemeinde mitteilt. Auf Nachfrage der AZ sagt Gemeindeschreiber Sascha Roth, dass es der Einwenderin oder dem Einwender um generelle Punkte gehe. Roth:

Sascha Roth, Gemeindeschreiber von Stein. Zvg

«Die Person lehnt den Verlust von landwirtschaftlich genutzten Flächen grundsätzlich ab und erachtet die vollständige Kompensation des Ackerlands an anderer Stelle als unzureichend.»

Insgesamt gehen in Stein durch die Umzonung 3,9 Hektaren Fruchtfolgeflächen verloren. Diese Fläche wird in anderen Gemeinden durch die Aufwertung minderwertiger Böden kompensiert.

Die Einwenderin oder der Einwender macht laut Roth zudem einen zweiten Grund geltend: Sie oder er sieht «keine relevanten Vorteile für Stein durch die Ansiedlung der Kantonsschule».

Keine Einigung an der Einigungsverhandlung

Die Einigungsverhandlung hat laut Roth bereits stattgefunden. «Es war ein sachlicher und angenehmer Austausch», so Roth. Eine Einigung konnte allerdings nicht erzielt werden.

Der Einwendungsentscheid des Gemeinderates kann nicht direkt angefochten werden. Die Einwenderin oder der Einwender muss den Beschluss der Gemeindeversammlung zur Teiländerung der Nutzungsplanung abwarten, konkret: die Gemeindeversammlung im Juni.

Nach Abschluss eines allfälligen Referendumsverfahrens kann die Planung dann mit einer Verwaltungsbeschwerde beim Regierungsrat angefochten werden. Anfechtungsobjekt ist dabei nicht der Einwendungsentscheid, sondern der Beschluss der Einwohnergemeindeversammlung, falls darin den Anliegen des Einwenders nicht voll entsprochen wurde.

Gemeinderat ist zuversichtlich

«Es ist legitim, bei den Behörden in Form einer Einwendung vorstellig zu werden, wenn man ein Projekt oder eine Planung anders beurteilt», sagt Roth und fügt an:

«Bei einem Projekt dieser Grössenordnung ist nach meiner Beurteilung eine einzige Einwendung eher wenig.»

Der Gemeindeversammlung blickt der Gemeindeschreiber zuversichtlich entgegen. Das Projekt «Mittelschule» sei 2018 gestartet worden, sagt Roth. «Seither haben wir eine breite Unterstützung in der Bevölkerung wahrgenommen und uns mit viel Herzblut für den Standort Stein eingesetzt.»

Der Gemeinderat sei denn auch zuversichtlich, «dass die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger diesen Weg an der Sommergemeindeversammlung ein weiteres Mal bestätigen».

Landerwerb noch in diesem Jahr

Tun sie dies, führt der Weg zur Mittelschule Fricktal weiter über den Architekturwettbewerb und den Landerwerb; beides ist für dieses Jahr geplant. Für den Kauf des Areals, die Kompensation der Fruchtfolgeflächen, den Architekturwettbewerb sowie die teilweise vorgezogene Projektierung hat der Grosse Rat im November einen Verpflichtungskredit von 13,785 Millionen Franken beschlossen.

Den Projektierungskredit für den Schulbau will der Regierungsrat im vierten Quartal 2023 beim Grossen Rat holen, den Baukredit im zweiten Quartal 2024. Bis im Sommer 2029 soll die Schule, an der rund 100 Lehrpersonen insgesamt an die 900 Schülerinnen und Schüler unterrichten werden, bezugsbereit sein.

Bereits vorher, im Sommer 2025, braucht es allerdings ein Provisorium. Dieses ist nötig, weil die beiden Basler Kantone ab 2025 keine Fricktaler Mittelschülerinnen und Mittelschüler mehr aufnehmen. Aktuell besuchen zwei Drittel der Fricktaler Mittelschülerinnen und Mittelschüler – das sind knapp 600 der rund 800 Kantischülerinnen und Kantischüler – das Gymnasium in einem der beiden Basler Kantone.

