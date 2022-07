Stein: Kriminelle brechen in Gemeindehaus ein und stehlen Tablets

Stein Gemeinde unter Schock: Kriminelle brechen in Gemeindehaus ein – und hinterlassen eine Spur der Verwüstung Die Gemeinde hat Strafanzeige gestellt. Neben Tablets stahlen die Unbekannten Uhren und einen Fotoapparat. An den Türen zweier Tresore scheiterte die Täterschaft. Die Gemeindeverwaltung war aufgrund der Spurensicherung zeitweise geschlossen. Dennis Kalt 18.07.2022, 16.00 Uhr

Am Montagmorgen stiess ein Mitarbeiter im Gemeindehaus auf eine Spur der Verwüstung. zvg

Littering, Vandalismus und Schmierereien an Fassaden – seit Jahren geht die Gemeinde Stein mit Kameras und einem privaten Sicherheitsdienst gegen die Verwüstung und Zerstörung im öffentlichen Raum vor. Doch das, was sich jetzt zugetragen hat, stellt die meisten Untaten der Vergangenheit in den Schatten.