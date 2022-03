Steiner Gemeindeschreiber holt ukrainische Flüchtlinge in Polen

Ukraine-Krieg «Es zerreisst einem das Herz»: Gemeindeschreiber von Stein holt ukrainische Verwandte in Polen ab Die Frau des Steiner Gemeindeschreibers Sascha Roth stammt aus der Ukraine. Vier Familienangehörigen gelang die Flucht nach Polen. Hier holte sie Roth selber ab. Er ist tief bewegt von den Bildern und der Hilfsbereitschaft. Er sagt, was viele denken: «Es ist zu hoffen, dass jemand diesen Wahnsinn stoppt.» Thomas Wehrli Jetzt kommentieren 19.03.2022, 05.00 Uhr

Familienangehörige von Sascha Roth, Gemeindeschreiber von Stein, am Bahnhof in Przemysl, wo sie Roth am Montag abholte. zvg

Sascha Roth und seine Frau, die ursprünglich aus der Ukraine stammt, waren gerade auf der Solidaritätskundgebung in Rheinfelden, als sie die Nachricht erhielten. Vier Familienmitglieder hatten mit einem Evakuierungskonvoi die belagerte und beschossene Grossstadt Sumy verlassen und waren nach Poltava unterwegs.

«Von dort ging es mit dem Zug weiter nach Lemberg und nach Polen», erzählt der Gemeindeschreiber von Stein. Für ihn war sofort klar: Er holt die Familienangehörigen selber ab.

Mit dem Auto ging es noch am Wochenende 1500 Kilometer quer durch Deutschland und Tschechien bis nach Przemysl in Polen, wo viele Flüchtlinge ankommen. Die Bilder, die er dort sah, prägten sich ihm tief ein. Roth sagt:

«Im Bahnhof zerreisst es einem das Herz, wenn man in einem Nebensaal, der als Schlafraum umgenutzt wurde, die zahlreichen Mütter mit ihren Kleinkindern und Babys auf Matratzen schlafend sieht.»

Sascha Roth ist Gemeindeschreiber in Stein. Dennis Kalt

Gleichzeitig sei die Hilfe der Polen, sei es durch den Zivilschutz, die Sanität, die Polizei oder die vielen freiwilligen Helferinnen und Helfer, einfach grossartig. «Die Menschen werden mit offenen Armen empfangen.»

Viele Fahrzeuge stehen zudem bereit, so erzählt Roth weiter, welche die Flüchtenden rasch weiter transportieren. Als er in Przemysl war, war gerade ein grosser Reisecar aus Dänemark vor Ort, um Menschen in das skandinavische Land zu bringen.

Der Ankunftsbahnhof von Przemysl (Polen). zvg

Am Bahnhof in Przemysl traf Roth auch die vier Familienangehörigen, die ihn dort mit den wenigen Habseligkeiten, die sie für die Flucht mitnehmen konnten, erwarteten.

Am gleichen Tag ging es zurück in Richtung Schweiz, in Richtung Sicherheit. Hier waren die vier zuerst bei ihm und seiner Frau zu Hause untergebracht. Roth begleitete sie dann auch zur Anmeldung ins Bundesasylzentrum in Basel.

«Am Samstag können sie zwei Zimmer in einer grossen Wohnung bei einer Einzelperson in Stein beziehen, wofür wir sehr dankbar sind», erzählt der Gemeindeschreiber.

Der Schritt zur Flucht sei ihnen sehr schwergefallen, weiss Roth. «Die Eltern meiner Ehefrau sind in der Heimatstadt geblieben.» Soweit er es einschätzen könne, gehe es den Angehörigen – den brutalen Umständen entsprechend – gut. Man müsse sich bewusst sein:

Mit solchen Zügen treffen die Flüchtlinge aus Lemberg (Lviv) in Polen ein. zvg

«Die ukrainischen Ehemänner und Väter sind zurückgeblieben und kämpfen aufopfernd für die Freiheit ihres Landes und ihrer Familien.»

Die Abstammung – russisch oder ukrainisch – spiele dabei keine Rolle, es wolle niemand von Putins Russland «befreit» werden.

Sumy liegt im Nordosten, nahe an der russischen Grenze. «Man hatte auch dort vor der kriegerischen Invasion ein bescheidenes, aber gutes Leben», sagt Roth und fügt nachdenklich hinzu:

«Es ist zu hoffen, dass jemand diesen Wahnsinn stoppt.»

