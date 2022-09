Steiner Zollhüsli öffnet am 15. September

Stein Nach politischem Hin und Her und langem Umbau: Im «Zollhüsli» wird jetzt endlich frisch gezapft Jahrzehntelang stand es leer. Über Jahre wurde darüber gerungen, welche Zukunft es haben solle: Jetzt kehrt ins frühere Steiner Zollhaus das Leben zurück – als Gastrobetrieb, geführt von Franziska Zurfluh. Die hofft auf regen Zuspruch seitens der Steinerinnen und Steiner, baut aber auch darauf, dass die Gäste auch von ennet des Rheins kommen. Hans Christof Wagner 08.09.2022, 05.00 Uhr

Franziska Zurfluh führt die Gastronomie im «Zollhüsli» in Stein. Bild: Hans Christof Wagner (7. September 2022)

Countdown für Franziska Zurfluh: Die künftige Wirtin des «Zollhüsli» in Stein fiebert dem kommenden Donnerstag entgegen: Am 15. September kann sie endlich ihr neues Lokal öffnen – nach langen Monaten des Umbaus der Liegenschaft, nach überstandenem Referendum und nach einer Gemeindeversammlung, in welcher der Steiner Souverän entschied, ob sie ihr Konzept für die Zukunft der geschichtsträchtigen Immobilie verwirklichen kann.

Und diese Zukunft wird jetzt gastronomisch sein. Zurfluh wagt den für sie neuen Sprung in die Gastronomie mit vorerst reduzierten Öffnungszeiten – donnerstags von 14 bis 23 Uhr, Freitag und Samstag ganztags und einmal im Monat auch sonntags mit einem Brunch. Zu essen wird es eher Kleinigkeiten und Snacks geben. Sie sagt:

«Ich habe schon viele Ideen, will meine Gäste aber auch ein Stück weit überraschen.»

Zu trinken wird es unter anderem Feldschlösschen-Bier geben oder auch das «Spéciale» der Walliser Craftbeer-Brauerei Valaisanne. Das Zollhüsli bietet in seiner Gaststube Platz für etwa 25 Gäste und draussen noch einmal für rund 20.

Aussengelände gehört dem deutschen Bad Säckingen

Speziell in Stein: Das Aussengelände gehört der Stadt Bad Säckingen. Mit der sei sie über die Nutzung in Verhandlungen. Zurfluh sagt lachend: «Grundsätzlich sind wir uns einig, aber wir verhandeln noch über den Preis.» Im «Zollhüsli» könnten auch Veranstaltungen laufen. «Jeder kann da auf uns zukommen, da sind wir offen», so Zurfluh.

Der Umbau des alten Zollhauses in Stein ist abgeschlossen. Es liegt direkt am Rhein und Gäste können von dort auf Bad Säckingen schauen. Bild: Hans Christof Wagner

Überhaupt, erzählt sie, warte auch die deutsche Nachbarschaft mit Spannung auf die Eröffnung. Fast täglich erreichten sie Nachfragen. Viele fragten, wann es jetzt endlich losgehe.

Klar – preislich wird sie über dem Niveau ennet des Rheins liegen. Dennoch hofft sie auch von dort auf regen Zuspruch. Zu punkten glaubt sie mit der Aussicht und der Lage – Abendsonne inklusive. Neu einfügen liess Bauherr Edgar Steinacher ein Panoramafenster. Es öffnet den Blick auf den Rhein, die Holzbrücke und das Bad Säckinger Münster.

Alter Zollschalter im Gastraum wurde erhalten

Optisch hat sich das Steiner Zollhüsli wenig verändert: Die hellblaue Fassadenfarbe ist geblieben. Das darauf befindliche Schweizerkreuz und die Inschrift «Zollamt Säckingerbrücke» wurden farblich erneuert. Der alte Zollschalter steht noch immer und erinnert an die Zeiten von vor 1979, als daran der Grenzverkehr abgewickelt worden ist.

Auch das im Keller erhaltene Wandbild, das die im Zollhaus stationierte Grenzwacht im Zweiten Weltkrieg hinterlassen hat, bleibt sichtbar und kann besichtigt werden.

Leiten liess sich der neue Besitzer der Liegenschaft von der Idee, den Originalzustand des Gebäudes wieder möglichst freizulegen, so etwa die Grundmauern aus Bruchsteinen und den Holzboden, der unter einem weiteren Bodenbelag verborgen war. Überhaupt sei vieles unter den «Basteleien» vorgehender Generationen, wie es Zurfluh formuliert, verborgen gewesen.