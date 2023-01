Stein: Sylvia Bugmann kreiert aus Heu und Draht Tierfiguren

Stein Ein ganzer Zolli aus Heutieren: Diese Aargauerin schafft aus Heu und Draht grosse und kleine Kunstwerke Mäuse, Kamele, Hunde, Pferde, Igel und viele mehr: Sylvia Bugmann aus Stein fertigt seit über 20 Jahren Tierfiguren in allen Grössen und Formen – allesamt aus Heu. Die 61-Jährige steckt viel Recherche, Zeit und Leidenschaft in ihre Werke. Und hat damit auf den Märkten in der Region viel Erfolg. Nadine Böni Jetzt kommentieren 07.01.2023, 05.00 Uhr

Sylvia Bugmann aus Stein stellt seit über 20 Jahren Tiere aus Heu her und verkauft sie unter anderem auf Märkten. Nadine Böni

In der Garage von Sylvia Bugmann in Stein herrscht ewiger Sommer – zumindest geruchstechnisch. Auch an diesem Morgen Anfang Januar, wo draussen dicke Wolken am Himmel hängen und das Thermometer noch an der 10-Grad-Marke kratzt, riecht es fein nach frischgemähtem Heu. Kein Wunder: Auf Regalen entlang den Wänden, auf Tischchen und Ablagen stehen unzählige Tierfiguren aus Heu.

Sie sind das Hobby der 61-Jährigen. Bereits seit mehr als 20 Jahren fertigt sie aus dem Naturmaterial Tierfiguren in allen Formen und Grössen. Die Auswahl müsste sich auch vor einem Zolli nicht verstecken: Mäuse, Kamele, Hunde, Pferde, Igel, Kamele, Enten, Löwen, Eulen.

Erst nur Geschenke, dann auch Verkauf

Sylvia Bugmann ist im südbadischen Raum aufgewachsen, in Nachbarschaft zu einem Bauernhof, wo es jeweils im Frühjahr die Heuernte gab. «Die wunderbar duftenden Halme riefen geradezu nach mir, um etwas daraus zu basteln», erzählt sie.

Aus anfänglich kleinen Kreationen, mit denen sie Freunde oder Nachbarn beschenkte, wurde bald einmal eine grosse Leidenschaft. «Die positiven Rückmeldungen haben mich bestärkt. Und plötzlich erhielt ich Aufträge für Restaurants oder Hochzeiten und Einladungen für Märkte.» Da begann sie, die Tiere auch zu verkaufen.

Je nach Grösse und Detaillierung arbeitet Bugmann ein bis zwei Stunden an einer Figur. Nadine Böni

Der Herbst und die Vorweihnachtszeit sind Hochsaison. Auch im vergangenen Advent besuchte sie verschiedene Weihnachtsmärkte in der Region. In der Vorbereitung dafür wendet Sylvia Bugmann viele Stunden auf, um ein grosses Sortiment zu schaffen. Ihr Atelier ist dabei die Garage – weil das Heu in der Wohnung dann doch zu viel Staub hinterlassen würde.

Je nach Grösse und Detaillierung der Heutiere benötigt sie zwischen einer und zwei Stunden für eine Figur. Sie sagt:

«Mich fasziniert es, aus dem Material Heu etwas zu kreieren.»

Wobei neben Kreativität auch einiges an Recherche und Vorbereitung in den Figuren steckt: «Ich schaue mir genau an, wo bei einem Tier etwa Augen, Ohren oder Schwanz platziert sind, wie sich ein Tier bewegt, in welcher Position es sitzt oder steht.» Dann fertigt sie aus Karton eine Vorlage und umwickelt diese in mehreren Lagen mit Heu und Draht – bis die Figur ihre Form hat. «Bei der Gestaltung der Details kann ich meiner Kreativität dann freien Lauf lassen», sagt sie.

Auch das Marktfahren macht ihr Freude

Jede Figur ist dabei ein Unikat – und einige wachsen ihr regelrecht ans Herz: «Manchmal fällt es mir schon etwas schwer, sie abzugeben», sagt Sylvia Bugmann mit einem Lachen. Wobei ihr das Marktleben ebenso Freude bereitet wie die Herstellung ihrer Heutiere.

Während der Coronapandemie, als kaum Märkte stattfanden, habe sie sich überlegt, aufzuhören. Sie entschied sich zum Weitermachen – und hat es keine Sekunde bereut: «Die Stimmung auf den Advents- und Weihnachtsmärkten war fantastisch. Wir haben den Leuten die Freude regelrecht angemerkt.»

«Wir»: Das sind sie und ihr Mann André, der jeweils fleissig mithilft, wenn irgendwo ein Markt ist. «Er steht voll hinter meinem Hobby», sagt Sylvia Bugmann voller Dankbarkeit. «Ohne seine Unterstützung ginge es nicht.»

