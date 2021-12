Stein: Der Stellenplan der Abteilung Bau und Planung wird erhöht

Stein Ein Berg an Bauprojekten: Gemeinderat stockt Stellenplan der Abteilung Bau und Planung auf In der Gemeinde herrscht eine rege Planungs- und Bautätigkeit. Damit die Abteilung Bau und Planung die diversen Projekte der nächsten Jahre stemmen kann, wird das Stellenpensum von 250 um 80 bis 100 Prozent erhöht. Roland Gröflin, Leiter Bau und Planung, wird seine Anstellung Ende 2025 beenden. Dennis Kalt Jetzt kommentieren 27.12.2021, 05.00 Uhr

Für das Areal Neumatt Ost laufen die Planungen für den Bau der Mittelschule. Zudem soll mit der 2. Etappe der Überbauung Neumatt neuer Wohnraum entstehen. Bild: zvg (3. November 2020)

In Stein liegen diverse Grossbauprojekte in der Pipeline, werden derzeit geplant und vorbereitet. Damit die Abteilung Bau und Planung den Berg der anstehenden Aufgaben stemmen kann, hat der Gemeinderat beschlossen, den Stellenplan von 250 Prozent – ohne Hauswartdienst und Bauamt – um 80 bis 100 Prozent zu erhöhen.

Insbesondere bringe die Erhöhung des Stellenplans einen wichtigen Vorteil beim Umbau und der Erweiterung des Primarschulhauses. Denn dadurch könne die Bauherrenvertretung bei dem rund zehn Millionen Franken schweren Projekt durch eigenes Fachpersonal erfolgen. Gemäss Gemeindeschreiber Sascha Roth gingen damit Synergien, kürzere Entscheidungswege und Kosteneinsparungen einher.

Sommer 2023 als Bezugstermin im Visier

Nachdem die Submissionsbeschwerde vom Aargauischen Verwaltungsgericht abgeschmettert wurde, sind «Schwob, Sutter Architekten» an der Übernahme des Primarschulhaus-Projekts. Roth sagt:

«Wenn alles ideal läuft, ist ein Bezug nach den Sommerferien 2023 möglich.»

Ein weiteres grosses Bauprojekt, das die Gemeinde über die nächsten Jahr beschäftigen wird, ist die Fricktaler Mittelschule auf dem Areal Neumatt Ost. Am 6. Januar 2022 startet hier die öffentliche Mitwirkung der Einzonung des entsprechenden Areals. Roth sagt:

«Mit den Sportvereinen konnten bereits die Bedürfnisse für die Mitbenutzung der Sporthallen der Mittelschule definiert werden, die nun in die Planungen des Kantons einfliessen.»

Nach der geplanten öffentlichen Auflage im März 2022, bestehe das Ziel, im Juni 2022 der Gemeindeversammlung die Umzonung mit der Teiländerung der BNO zur Beschlussfassung vorzulegen.

Weiter ist die Stein als Projektpartnerin der aktuellen Gebietsentwicklung des Industrieareals im Sisslerfeld stark involviert. «Derzeit wird der regionale Sachplan für das Sisslerfeld erarbeitet. Diese Arbeiten ziehen sich weit ins 2022 hinein», sagt Roth. Weiter müsse der Kommunale Gesamtplan Verkehr erarbeitet werden, wobei eine regionale Bearbeitung angestrebt werde

Weitere 70 bis 80 Wohnungen in der Neumatt

Neben all dem stehen diverse private Grossbauprojekte an. Etwa die 2. Etappe der Überbauung der Spezialzone Neumatt. Hier rechnet die Gemeinde mit der Baueingabe von vier Mehrfamilienhäusern mit gesamthaft 70 bis 80 Wohnungen in den ersten Monaten 2022. Dazu kommt die Entwicklung der Spezialzone Breitenloh, einer Wohnüberbauung zwischen Migros-Center und Schönaustrasse. «Dieser Prozess läuft gerade», so Roth. Sowie die Teilüberbauung der Spezialzone Bahnhof, wo der Baustart für neun Einfamilienhäuser erfolgt ist.

Bei der Erhöhung des Stellenplans handelt es sich um eine temporäre Massnahme. So wird Roland Gröflin, Leiter Bau und Planung, gegen Ende 2025 ein weiteres privates Grossprojekt angehen, wie Roth sagt:

«Dies führt dazu, dass er auf diesen Zeitpunkt die Anstellung bei der Gemeinde Stein beenden wird.»

Zum Zeitpunkt der Umsetzung «einer voraussichtlich internen Nachfolgeregelung» soll wieder ein reduzierter Stellenplan gelten.

