Fricktal: Im Sportcenter Bustelbach kommen Flüchtlinge unter

Stein «Die Kinder sind regelrecht aufgeblüht»: Im Sportcenter «Bustelbach» kommen 16 Flüchtlinge unter Das Sportcenter «Bustelbach» in Stein hat vorübergehend 16 ukrainische Flüchtlinge aufgenommen. Einige von ihnen konnten inzwischen Wohnungen beziehen. Der Kiwanis Club Frick richtet für sie Wohnraum ein – und auch andere Organisationen und Privatpersonen zeigen sich enorm hilfsbereit. Thomas Wehrli Jetzt kommentieren 23.03.2022, 05.00 Uhr

Die mit ihren Müttern aus der Ukraine geflüchteten Kinder spielen auf den Spielplatz beim Sportcenter «Bustelbach». Zvg / Aargauer Zeitung

Kinderlachen ist vom Spielplatz des Sport- und Freizeitcenters Bustelbach in Stein zu hören. Es wird eifrig geschaukelt, herumgesprungen, heruntergerutscht. So, wie es sein soll.

Nur etwas ist anders: Es sind nicht Kinder aus Stein, die hier herumtollen, sondern Kinder aus der Ukraine. Sie kamen am letzten Samstag zusammen mit ihren Müttern sowie weiteren Frauen, die vor dem Krieg in der Ukraine flohen, in Stein an. Vorübergehend wohnten die 16 Personen in der Unterkunft des Sportcenters Bustelbach.

16 Personen wohnten vorübergehend im Sportcenter. Zvg / Aargauer Zeitung

«Die Kinder sind regelrecht aufgeblüht», sagt Centerleiter Johannes Oehler. Bei den Erwachsenen beobachtet Oehler dagegen viele Auf und Abs. «Die Belastung ist immens», weiss er aus den Gesprächen. Etwas betonen die Frauen dabei immer wieder: Sie wollen zurück, und das möglichst schnell.

«Die meisten glauben auch, dass dies schon bald möglich sein wird.»

Daran kann Johannes Oehler nicht glauben. «Leider», wie er sagt. Für ihn und den Kiwanis Club Frick, der hinter dem Ukraine-Engagement steht, ist es selbstverständlich, zu helfen – «so gut wie es eben geht».

Mit einem Hilfstransport an der Grenze

Oehler war einer der ersten, der mit medizinischen Hilfsgütern aus der Schweiz direkt an die ukrainische Grenze fuhr. Alles ging gut. Zusammen mit Igor, dem ersten Mann von Oehlers Frau, der selber ukrainische Wurzeln hat, übergab er das Material an der Grenze in Krakovets ukrainischen Helfern. «Das Material kam zuerst in das Militärspital von Lviv», erzählt er. Von dort wurde es mit weiterem Hilfsmaterial nach Kiew transportiert.

Johannes Oehler (links) war einer der ersten, die mit einem Hilfstransport an die ukrainische Grenze fuhr. Zvg / Aargauer Zeitung

Für Oehler ist es eine Stärke von Serviceklubs, wie es der Kiwanis Club ist, und anderen (lokalen) Organisationen, dass sie sehr schnell reagieren können. «So konnten wir eine Ersthilfe organisieren», erzählt Oehler. Nun, in einem zweiten Schritt, seien vor allem professionelle Strukturen gefragt.

Wohnung wurde eingerichtet

Zurücklehnen wollen sich aber weder Oehler noch die Kiwanis-Mitglieder. Sie sammelten in den letzten Tagen Möbel und Einrichtungsgegenstände, um eine Wohnung in Münchwilen einzurichten, wo 6 der 16 Flüchtlinge – zwei Mütter mit ihren vier Kindern – wohnen werden. Am Wochenende richteten sie die Wohnung gleich selber ein. «Die Ortsbürger von Münchwilen haben uns die Wohnung zur Verfügung gestellt», freut sich Oehler.

Und auch künftig werden sich Kiwaner um die Flüchtlinge kümmern, sie auf Ämter oder auch zum Zahnarzt begleiten.

«Zudem hilft das berufliche Netzwerk, dass wir Fragen aller Art für sie unbürokratisch klären können und ihnen bei der Stellensuche helfen können.»

Oehler sieht im Engagement aber auch eine Chance für den Club: «Die Aufgabe schweisst uns zusammen.»

Oehler und seine Clubfreunde wollen sich zudem auch in der Ukraine weiter engagieren. So gab die Tochter seiner Frau Ivana, Maja Rohlenova, sieben Benefizkonzerte und spielte so 18000 Franken ein. «Mit einem Teil des Geldes kauften wir medizinisches Material, vor allem Pulsometer und Defibrillatoren, und gaben sie einem Hilfstransport nach Kharkiv, der zweitgrössten Stadt in der Ukraine, mit.»

Zwischen Hoffen und Bangen

Und als Oehler von der «sympathischen Hilfsaktion» der Fahrlehrer aus Möhlin erfuhr, die Hilfsgüter nach Przemysl nahe der ukrainisch-polnischen Grenze transportierten, nutzte Ivana Oehler ihre Kontakte, um Menschen zu helfen, die Ukraine zu verlassen. Bei der Suche nach Frauen und Kindern, die in die Schweiz mitreisen wollten, sah sie auch, wie nahe Hoffen und Bangen zusammenliegen.

«Am Abend sagten einige Ivana, sie würden mitreisen, am nächsten Morgen zogen sie ihre Zusage zurück. Denn sie hofften am Morgen wieder, dass es doch nicht so schlimm kommt.»

Gekommen zum Treffpunkt sind nur vier der neun Personen. «Ein Raketenangriff auf Lviv sorgte für Chaos, sodass nicht alle die Stadt rechtzeitig verlassen konnten», erzählt Oehler.

Aus dieser Aktion heraus ergab sich ein Bustransport von weiteren Flüchtlingen in die Schweiz. Oehler:

«Eigentlich sollten es 19 Personen sein, drei schafften es aber nicht rechtzeitig.»

So fuhr der Bus am Freitagmorgen mit 16 Flüchtlingen los, am Samstag trafen sie mitsamt den beiden Fahrern in Stein ein. Zwei Personen konnten inzwischen bereits platziert werden, sechs ziehen nun in die Wohnung nach Münchwilen und ein Fricker nimmt ebenfalls drei Personen auf. «Für die anderen suchen wir noch weitere Wohnungen», sagt Oehler.

Benefiz-Filmvorführung «Gutes Kino wird irgendwann von der Realität eingeholt, doch nur selten geschieht dies so dramatisch wie im Spielfilm ‹Olga›», sagt Philipp Weiss von Fricks Monti. Der Film beleuchtet die Zeit der «Euromaidan»-Proteste. «Olga» handelt von einer jungen ukrainischen Kunstturnerin, die 2013 vom Schweizer Exil aus mitbekommen muss, wie ihre Heimat im Chaos versinkt. Fricks Monti zeigt den Film am 27. März um 11 Uhr im Rahmen einer Benefiz-Vorstellung. Das gesamte Eintrittsgeld kommt der Ukraine-Hilfe des Kiwanis Club Frick zugute. (twe)

Der Bus hat die Schweiz inzwischen wieder verlassen – gefüllt mit dem Material der Fahrlehrer-Aktion, das beim ersten Mal keinen Platz hatte, sowie mit vom Kiwanis Club finanzierten Medikamenten und Speziallebensmitteln für Allergiker. Das Material traf am Montag in Przemysl ein und ist auf dem Weg in eine Klinik in Odessa.

Wird die Unterkunft ein Durchgangsheim?

Die Unterkunft im Bustelbach, die über 40 Schlafplätze in 2er- bis 5er-Zimmern verfügt, hat die Sportcenter Bustelbach AG dem Kanton als Durchgangsheim angeboten. Eine Antwort vom Kanton hat Oehler noch nicht erhalten. «Das ist für uns selbstverständlich», sagt er, blickt durch den Gastsaal im «Bustelbach» zu den Tischen, an denen die Flüchtlinge, die noch hier wohnen, beim Frühstück zusammensitzen. Die Sorgen um ihre Angehörigen sind ihnen ins Gesicht geschrieben.

Auf der Theke steht eine Sammelbox. «Unsere Gäste geben gerne etwas. Das Geld bekommen die Flüchtlinge als Taschengeld», sagt Oehler, überlegt kurz, schiebt dann nach: «Wann endet dieser Wahnsinn nur?» Eine Antwort erwartet er nicht. Es gibt sie derzeit nicht.

