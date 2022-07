Einzonung für Mittelschule Fricktal in Stein ist rechtskräftig

Stein Die Kantonsschule Fricktal ist einen Schritt weiter: Gegen die Umzonung wird kein Referendum ergriffen Das Fricktal erhält seine eigene Kantonsschule. Das Projekt hat nun eine weitere wichtige Hürde übersprungen: Gegen die Umzonung wurde kein Referendum ergriffen. Damit laufen die Arbeiten nach Plan. Im Sommer 2029 sollen die ersten Kantonsschülerinnen und -schüler in Stein die Schulbank drücken. Thomas Wehrli 15.07.2022, 05.00 Uhr

Auf dem Areal «Neumatt Ost» wird die Kantonsschule Fricktal gebaut. zvg

Es ist das wichtigste Schulprojekt im Fricktal seit Jahrzehnten: Die Region erhält ihre eigene Kantonsschule. Damit wird endlich umgesetzt, was bereits seit 1981 im Schulgesetz festgeschrieben ist.

Doch bis die ersten Schüler in der «Neumatt Ost» die Schulbänke drücken werden, liegt noch eine lange Strecke mit etlichen Hürden vor dem Projekt. Eine wichtige hat das Projekt jetzt übersprungen: Nachdem die Gemeindeversammlung im Juni mit 109:1 Stimmen überdeutlich Ja zur Umzonung gesagt hatte, ist die Referendumsfrist ungenutzt abgelaufen. Damit ist der Entscheid rechtskräftig.

Die Umzonung war nötig, weil sich das rund vier Hektaren grosse Areal, auf dem die Kantonsschule errichtet wird, mehrheitlich in der Landwirtschaftszone befand. Das Landwirtschaftsland wird in anderen Gemeinden kompensiert.

Provisorium ab 2025 nötig

Parallel zur Einzonung laufen hinter den Kulissen die Arbeiten für die neue Kantonsschule. Gemäss Fahrplan findet noch in diesem Jahr der Architekturwettbewerb statt. Im nächsten Jahr wird die Regierung dem Grossen Rat den Projektierungskredit vorlegen, ein Jahr später den Baukredit. Im Sommer 2029 werden dann die ersten Schüler in der neuen Kantonsschule unterrichtet.

Da die beiden Basel allerdings schon vorher keine Schülerinnen und Schüler mehr aus dem Fricktal aufnehmen – Basel-Landschaft bereits ab 2025 –, muss der Kanton eine Zwischenlösung finden. Heute besuchen knapp 600 Schülerinnen und Schüler aus dem Fricktal eine Mittelschule in einem der beiden Basel.

Gemeinde profitiert vierfach

Ausgerichtet sein wird die neue Kantonsschule in Stein auf 800 bis 900 Schülerinnen und Schüler. Sie werden von rund 100 Lehrpersonen unterrichtet. Davon wird die Gemeinde gleich vierfach profitieren: Erstens steigt die Wertschöpfung, weil die Jugendlichen und Erwachsenen konsumieren. Das führt, zweitens, dazu, dass die Unternehmen mehr Steuern zahlen.

Drittens lockt eine Mittelschule im Dorf (zahlungskräftige) Zuzüger an. Viertens belebt eine Kanti auch das kulturelle und wirtschaftliche Angebot im Dorf, was sich wiederum positiv auf die Wachstumsdynamik auswirkt. Kurz: Stein hat künftig – neben der florierenden Pharmaindustrie – einen weiteren fetten Trumpf in der Hand.