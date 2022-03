Die Gemeinde Stein freut sich auf die Mittelschule – zu Recht

Stein Die Gemeinde Stein freut sich auf die Mittelschule – und hat auch allen Grund dazu Im Sommer 2029 wird die Fricktaler Kantonsschule in Stein eröffnet. Die Planungen laufen auf Hochtouren – auch, weil es ab 2025 eine provisorische Lösung braucht. Der Gemeinderat hat dem Kanton Vorschläge gemacht – und weist zudem auf die vielen Vorteile hin, die die Gemeinde als Mittelschulstandort haben wird. Thomas Wehrli 1 Kommentar 03.03.2022, 05.00 Uhr

Luftaufnahme des Standorts für die Mittelschule in der Gemeinde Stein. zvg

Die Freude in Stein ist auch vier Monate nach dem Entscheid des Grossen Rates, dass die Fricktaler Mittelschule in Stein und nicht in Rheinfelden oder Frick gebaut wird, gross. Gemeindeschreiber Sascha Roth schreibt in der neuen Ausgabe der Dorfzeitung «Brückenpost»:

«Der 45. Kalenderwoche des Jahres 2021 ist die Erwähnung in einer zukünftigen Chronik sicher.»

Die 45. Kalenderwoche – oder genauer: der Dienstag in dieser Woche, der 9. November, war der Showdown-Tag im Grossen Rat, bei dem es für Stein um die Wurst ging, darum, ob die Gemeinde den Sack zumachen kann und die Mittelschule im Fricktal bekommt.

Die Konkurrenz hatte bereits im Vorfeld geschwächelt, Frick war schon vor der Abstimmung aus dem Rennen, in Rheinfelden hoffte man noch auf ein Wunder, das in der Politik bekanntlich immer passieren kann.

Schule nimmt 2029 den Betrieb auf

Das Wunder blieb aus – und so jubelte die Steiner Delegation auf der Tribüne des Grossratssaales über den Entscheid und sah die 900 Schülerinnen und Schüler wohl schon vor dem geistigen Auge im Dorf herumspringen – und in den Läden tüchtig einkaufen.

Gemeindeschreiber Sascha Roth. Dennis Kalt

Bis dahin ist es noch ein weiter Weg; die Schule wird im Sommer 2029 erstmals ihre Türen öffnen. Ein Weg, auf dem noch viele Hürden zu nehmen sind. Und ein Weg, den Kanton und Gemeinde Hand in Hand gehen müssen. «Die Planung und der Bau der Kantonsschule bedürfen einer umfassenden Koordination zwischen Kanton und Standortgemeinde», hält Roth fest.

Dies ist gerade auch bei der Planung der vier geplanten Turnhallen – eine Dreifach- und eine Einfachturnhalle – der Fall. Denn diese können die Dorfvereine an Abenden und Wochenenden mitbenutzen. Roth:

«Es besteht seitens der Vereine das Bedürfnis nach einer mobilen Zuschauertribüne und einer kleinen Office-Küche.»

Die Mehrkosten müsse die Gemeinde tragen.

Abstimmungsbedarf besteht aber auch hinsichtlich der geplanten zusätzlichen Buslinie oder dem Ausbau des Fuss- und Radwegs bei der Schulanlage.

Erstellungskosten belaufen sich auf rund 135 Millionen Franken

Eine gute Koordination ist auch wichtig, da die Zeit drängt. Bis 2029 ist es zwar noch weit, doch für ein Projekt in dieser Grössenordnung – der Kanton rechnet mit Erstellungskosten von 135 Millionen Franken – braucht es auch einen langen Atem.

Der Kanton treibt denn auch die Arbeiten für die neue Kantonsschule «ohne Verzug voran», weiss Roth. Die Grundlagen für den Architekturwettbewerb werden bereits erarbeitet, sodass der Wettbewerb im ersten Quartal 2023 abgeschlossen und ein Siegerprojekt gekürt werden kann. Und auch der Landverkauf an den Kanton – insgesamt sind drei Grundeigentümer involviert – soll bis Ende Jahr abgeschlossen sein.

Aktuell läuft die Auflage für die Einzonung des 3,9 Hektare grossen Areals. Im Sommer will der Gemeinderat die Umzonung vors Volk bringen. Mit Widerstand ist an der Sommergemeindeversammlung nicht zu rechnen, denn der Souverän hat sich bereits mehrfach positiv zum Projekt geäussert.

Ab Schuljahr 2025/26 braucht es ein Provisorium

Nicht nur die neue Kantonsschule beschäftigt Gemeinde und den Kanton, sondern auch die Frage: Was machen wir, bis die neue Schule steht? Denn ab dem Schuljahr 2025/26 nehmen die beiden Basel, wo heute der Grossteil der Fricktalerinnen und Fricktaler das Gymnasium besucht, keine Schülerinnen und Schüler mehr aus dem Fricktal auf.

Dies, weil die Schülerzahlen steigen und so schlicht der Platz für die Fricktaler fehlt. Eine Übergangslösung muss also her. Roth hält fest:

«Der Kanton führt aktuell die Evaluation des geeignetsten Standorts durch. Der Gemeinderat Stein hat diesbezüglich Vorschläge eingebracht.»

Damit dürfte die Gemeinde Stein von den zahlreichen Vorteilen profitieren, die eine Kantonsschule im Dorf mit sich bringt. Dazu gehört der Ausbau des öffentlichen Verkehrs mit einer neuen Buslinie ebenso wie die Mitbenützung der Turnhallen. So könne die Gemeinde «langfristig darauf verzichten, eine eigene Mehrzweckturnhalle zu bauen», hält Roth fest.

Gleichzeitig werden die Schülerinnen und Schüler die bestehenden Infrastrukturen der Sportanlage Bustelbach nutzen «und tragen damit zur Mitfinanzierung dieser kommunalen Einrichtung von regionaler Bedeutung bei».

Ausländische Lehrkräfte zahlen Quellensteuern

Von der neuen Schule profitiert die Gemeinde auch steuertechnisch – und dies gleich mehrfach. Zum einen lockt eine Mittelschule immer auch einkommensstarke Einwohnerinnen und Einwohner an. Zum anderen dürfte die Mittelschule aufgrund der Grenzlage unter den 100 Lehrpersonen auch solche aus Deutschland beschäftigen. Diese zahlen dann in Stein Quellensteuern.

Das Sisslerfeld ist die wichtigste, noch unüberbaute Industriefläche im Aargau. Gerry Thönen

Profitieren wird aber vor allem auch das lokale Gewerbe. «Die Schülerschaft und Lehrpersonen tätigen ihre Einkäufe bei uns und nutzen die zahlreichen Dienstleistungen, die unsere Dorfinfrastruktur anbietet», rechnet Roth vor. Und weiter:

«Das wird ein wichtiger Beitrag sein, um unser gutes Dienstleistungsangebot aufrechtzuerhalten.»

Es sei keine Selbstverständlichkeit, dass ein Dorf in der Grösse von Stein auch in Zukunft eine eigene Poststelle und drei Filialen von Grossverteilern habe. Summa summarum hält Roth fest:

«Eine Kantonsschule bringt unserem Dorf eine grössere Bedeutung und eine höhere Bekanntheit.»

