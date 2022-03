Bauarbeiten starten: Im Steiner Zollhaus entsteht ein Bistro

Stein Die Bauarbeiten haben begonnen: Das Zollhüsli ist eingerüstet – im Sommer soll das Bistro eröffnen Seit Ende letzter Woche ist das Steiner Zollhüsli am Kopf der alten Holzbrücke in Baugerüste gehüllt. Unter anderem erhält das historische Gebäude ein neues Dach, neue sanitäre Anlagen und neue Fenster. Der im Erdgeschoss geplante Gastrobetrieb soll im Optimalfall bereits im Sommer eröffnen können. Nils Hinden 24.03.2022, 05.00 Uhr

Seit Ende letzter Woche ist das Zollhüsli in ein Baugerüst gehüllt. zvg

Vor knapp zwei Monaten wurde die Baubewilligung für den geplanten Umbau des alten Zollhauses in Stein erteilt. Nun haben die Bauarbeiten am Gebäude direkt am Kopf der alten Holzbrücke begonnen: Seit Ende letzter Woche ist das historische Gebäude in Baugerüste gehüllt.

Das Ziel der Umbauarbeiten ist klar: Im Erdgeschoss des Zollhauses sollen ein Gastrobetrieb und im Obergeschoss zwei Wohnungen entstehen. So das Vorhaben der Geschäftspartner Edgar Steinacher und Franziska Zurfluh, die das Zollhüsli gemeinsam in die Zukunft führen wollen.

Altes Zollhaus könnte für Überraschungen sorgen

Steinacher hatte das Zollhaus 2021 der Gemeinde Stein abgekauft. Schon damals war vorgesehen, dass seine Geschäftspartnerin Franziska Zurfluh den geplanten Gastrobetrieb dereinst führen wird. Daran hat sich bis heute nichts geändert.

Wann die ersten Gäste im Zollhüsli bewirtet werden, könne man noch nicht sagen, so Franziska Zurfluh. Im Optimalfall könnte es schon im Sommer so weit sein: «Es wäre schön, wenn wir im Juli oder August eröffnen könnten», so Zurfluh, die im Hinblick auf die Eröffnung sagt:

«Die Vorfreude auf den Start ist schon jetzt gross.»

Bis dahin stehe aber «noch ein Haufen Arbeit an», sagt sie. Dabei könnte es auch noch zu Verzögerungen kommen: Etwa, weil es sich beim Zollhaus um ein altes Gebäude handelt.

Deswegen müsse man damit rechnen, dass im Zuge der Bauarbeiten noch Überraschungen zu Tage treten, die die Arbeiten verzögern, so Zurfluh. Weiter sei eine nachhaltige Umsetzung der Bauarbeiten wichtiger, als eine möglichst zeitnahe Fertigstellung.

Diese Arbeiten stehen aktuell an

Aktuell werden am Zollhaus diverse Arbeiten verrichtet: So wird zurzeit beispielsweise das Dach ersetzt. Und auch sonst wird fleissig gearbeitet. Dazu gehört etwa das Auswechseln von Fenstern, die Installation von Sanitäranlagen und die Gestaltung der Küche für den Gastrobetrieb. Weiter wird auch an der Ausgestaltung der beiden Wohnungen im Obergeschoss gearbeitet.

Zurzeit fehlt dem Zollhaus das Dach. Es wird ersetzt. zvg

Zuvor sorgte die künftige Nutzung des Zollhauses, das im Zweiten Weltkrieg als Grenzbesetzung genutzt wurde, über zehn Jahre lang für Diskussionen.

Projekt stösst auf grosses Interesse

Bis 2021 scheiterten mehrere von der Gemeinde ausgearbeitete Vorstösse zur künftigen Nutzung des Zollhauses. Dann genehmigte der Steiner Souverän am 7. März 2021 den Verkauf an den Gansinger Edgar Steinacher, der dem Zollhaus nun zusammen mit seiner Geschäftspartnerin Franziska Zurfluh neues Leben einhaucht.

Dafür interessieren sich auch Einwohnerinnen und Einwohner: «Wir wurden immer wieder gefragt, wann die Bauarbeiten losgehen», sagt Zurfluh. Nun ist diese Frage beantwortet.