Gemeinderatswahlen Stein: Alle Bisherigen wiedergewählt

Stein Die alte Gemeinderats-Crew ist die neue: Alle Bisherigen sind wiedergewählt Beat Käser wird bei den Gesamterneuerungswahlen des Gemeinderats klar als Gemeindeammann bestätigt. Bernadette Ankli bleibt Vizeammann und liegt mit 441 Stimmen bei den Wahlen zum Gemeinderat an erster Stelle.

Thomas Wehrli 26.09.2021, 12.54 Uhr

Bei den Gesamterneuerungswahlen in Stein holte Bernadette Ankli 441 Stimmen. Zvg / Aargauer Zeitung

Für einmal waren die Wahlen in Stein wenig umstritten. Ausser den fünf Bisherigen trat niemand offiziell zur Wahl an und so kamen die fünf zu einem klaren Start-Ziel-Sieg. Das beste Wahlresultat bei den Gemeinderatswahlen erzielte dabei Vizeammann Bernadette Ankli (Die Mitte, bisher) mit 441 Stimmen, gefolgt von Andrea Brigitte Porriciello (SP, bisher)mit 432 Stimmen. Gemeindeammann Beat Käser (FDP, bisher) kam auf 421 Stimmen. Klar über dem absoluten Mehr von 220 Stimmen blieben auch Sabine Datz (Die Mitte, bisher) mit 414 und Hans Rudolf Schlatter (SVP, bisher) mit 387 Stimmen. Die Wahlbeteiligung bei den Gemeinderatswahlen lag bei 33,4 Prozent.