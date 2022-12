Katrin Brupbacher wird erste Rektorin der Mittelschule Fricktal

Stein Katrin Brupbacher (48) schreibt Aargauer Bildungsgeschichte – sie wird Rektorin der neu zu gründenden Kanti Fricktal Die Präsidentin des Aargauer Mittelschullehrerpersonenverbands nimmt per August 2023 die Arbeit für den Aufbau der Fricktaler «Kanti» in Stein auf. Das BKS bezeichnet die 48-Jährige als fundierte Kennerin der Aargauer Mittelschullandschaft. Bis zum Start des Schulbetriebs hat sie diverse Aufgaben zu bewältigen. Dennis Kalt Jetzt kommentieren 19.12.2022, 18.59 Uhr

Katrin Brupbacher wird per August 2023 erste Rektorin der Mittelschule Fricktal in Stein. zvg

Katrin Brupbacher wird die erste Rektorin der neu aufzubauenden Mittelschule Fricktal in Stein. Sie wird ihre Tätigkeit Anfang August 2023 aufnehmen. Dies teilte das Departement für Bildung, Kultur und Sport (BKS) mit. Das BKS schreibt hierzu:

«Im Auswahlverfahren mit mehreren überzeugenden Bewerbungen konnte sich Katrin Brupbacher als fundierte Kennerin der Aargauer Mittelschullandschaft durchsetzen.»

Brupbacher, 48, studierte Allgemeine Geschichte, Ethnologie und Völkerrecht an der Universität Zürich, schloss 2001 ihr Lizenziat ab und erlangte 2007 das Höhere Lehramt für Geschichte und Staatskunde. Nebst fachlichen und didaktischen Weiterbildungen absolvierte Brupbacher 2017 erfolgreich den CAS Unternehmensführung an der Universität Zürich.

Diverse Aufgaben bis zum Schulstart

Im Gebiet Neumatt Ost in Stein soll die Fricktaler Mittelschule 2029 in Betreib gehen. zvg

Im Sommer 2029 soll die Mittelschule mit etwa 820 Schülerinnen und Schülern im Gebiet Neumatt Ost in Stein den Betrieb aufnehmen. Doch bereits ab dem Schuljahr 2025/26 kann der Kanton Basel-Landschaft keine neuen Fricktaler Schülerinnen und Schüler mehr in die Fachmittelschule (FMS) und ins Gymnasium aufnehmen. So sollen bereits im Schuljahr 2025/26 vier Parallelabteilungen des Gymnasiums und zwei Parallelabteilungen der FMS in einem Provisorium auf dem Schulareal Brotkorb in Stein unterrichtet werden.

Bis zum Start des Schulbetriebs in zweieinhalb Jahren nimmt Brupbacher diverse Aufgaben wahr. Gemäss BKS-Sprecher Davide Anderegg ist dies etwa der Einsitz in Kommissionen, die sich mit den notwendigen Schulbauten beschäftigen. Aber auch die Rekrutierung des Personals, das Erstellen der Schuljahresplanung, der Lehrpläne und Reglemente gehören zu ihrem Aufgabenbereich. Daneben ist sie für den Aufbau der Website verantwortlich, für Informationsveranstaltungen und die Vernetzung mit den Oberstufen.

Brupbacher arbeitet vorerst von Aarau aus

Ein breites Aufgabengebiet also. Doch, so heisst es in der Mitteilung weiter, «als erfahrene Mittelschullehrerin und engagierte Mitgestalterin des Aargauer Mittelschulwesens bringt Katrin Brupbacher beste Voraussetzungen mit, um nun auch den schulischen Aufbau der neu zu gründenden Mittelschule Fricktal in Stein voranzutreiben». Vorerst wird Brupbacher ihre Tätigkeit mit Arbeitsplatz in Aarau aufnehmen.

Das Provisorium für die Fricktaler Mittelschule ist auf dem Schulareal Brotkorb geplant. zvg

Nebst ihrer Unterrichtstätigkeit engagierte sich Brupbacher in diversen Projekten zur Weiterentwicklung der Aargauer Mittelschulen, schreibt das BKS in der Mitteilung, in der es weiter heisst: «Brupbacher entwickelte sich dabei zu einer profunden Kennerin der kantonalen wie nationalen Reform- und Entwicklungsprojekte im Bereich Mittelschulen, der im Bildungsraum Nordwestschweiz definierten gymnasialen Themenfelder, der politischen Konstellationen und der gesetzlichen Rahmenbedingungen für Mittelschullehrpersonen.»

Unter anderem aus der Verbandsarbeit als Präsidentin des Aargauer Mittelschullehrerpersonenverbands ist sie mit den abgebenden Schulstufen im Aargau vertraut und verfügt über ein über die kantonale Bildungslandschaft hinausreichendes breites Netzwerk, so das BKS weiter.

